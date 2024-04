Danna Paola ha causado mucha polémica con el lanzamiento de su material “Childstar”, no tanto por el contenido de éste, sino que vino con un cambio de nombre de la artista.

Como mucho recordarán, antes del lanzamiento del álbum, Danna Paola anunció que ahora sólo se haría llamar “Danna”, algo que sorprendió tanto a fans como a personas que no siguen a la cantante.

En su momento la también actriz no mencionó el por qué de este cambió, pues parecía más un movimiento de marketing que otra cosa.

Sin embargo, en una reciente entrevista, ella mencionó que se debió a algo más profundo y que tenía que ver con su carrera infantil.

Danna Paola (Instagram/@danna)

A Danna Paola no le gusta su segundo nombre

En la entrevista, Danna Paola menciona que en realidad nunca le gustó su segundo nombre, principalmente porque siente que se lo asignaron a la fuerza.

No tanto por su padre o madre que la llamaron Danna Paola, no tiene problema con ello; de hecho no se quitó el nombre como tal en su acta de nacimiento, sólo lo eliminó de forma artística.

El problema viene que al momento de entrar al mundo del espectáculo, los responsables de llevar su carrera cuando era niña, la presentaron como Danna Paola, sin preguntarle si le gustaba o no.

Siente que se creó un personaje alrededor de ella con ciertas características, que al día de hoy ya no corresponden.

Danna Paola (Danna Paola X @dannajustdanna)

Danna Paola no quiere que se le encasille por su nombre

Danna Paola considera que el que se le siga llamando así “Danna Paola”, al día de hoy, es una muestra de que el nombre te puede encasillar.

Por ello todo el concepto de “Childstar” está armado de cierta manera para que ella se despida de Danna Paola, pasando a ser sólo Danna.

Una muestra es que todas las canciones del álbum hacen referencia a un pasaje de su carrera infantil, la cual considera no fue del todo agradable, a pesar de cómo fue vendida.

Siendo un proceso de sanación y madurez al respecto de todo lo que ha significado su persona hasta el día de hoy.

Cuanto sufrimiento ha vivido María Belén alias Patito alias La niña de la mochila azul alias la que saliocon Derbez alias Danna Paola pic.twitter.com/ZWRrmc6uCi — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 13, 2024

