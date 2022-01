¿Cuándo es la preventa de Harry Styles para Guadalajara, Monterrey y CDMX? Te damos los detalles que debes saber, tras la confirmación de los conciertos del cantante británico en México.

Este miércoles el cantante y ex One Direction, Harry Styles ha anunciado su ‘Love On Tour’ 2022 donde se dará cita en varias ciudades de Europa y Latinoamérica.

Con dicho anunció, se confirma la presencia de Harry Style en México con tres presentaciones en vivo.

Las fechas confirmadas por el británico Harry Styles en México son:

20 de noviembre de 2022 en la Arena FVG en Guadalajara, Jalisco.

22 de noviembre de 2022 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

25 de noviembre de 202 en el Foro Sol en la Ciudad de México.

Harry Style 'Love On Tour' 2022 (Instagram @harrystyles)

¿Cuándo será la preventa para los conciertos de Harry Styles en México?

Si tu deseo es asistir a los conciertos de Harry Style en México, debes tener en cuenta que no habrá preventa para adquirir boletos.

Debido a que las tres fechas anunciadas por Harry Style que se llevarán a cabo en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, ya fueron vendidas.

Recordemos que en 2020, el cantante británico Harry Styles estaría presentándose en México a partir del 29 de septiembre en Monterrey de ese año.

Seguido de una presentación que se tenía prevista para el primero de octubre en Guadalajara y el 3 de octubre en la CDMX.

Sin embargo, tras la emergencia sanitaria por el Covid 19, las fechas se pospusieron por más de un año.

Harry Styles (@harrystyles - Instagram)

Ante esto, si fuiste de los afortunados de haber adquirido tu boleto y no solicitaste el reembolso, Ocesa y Ticketmaster han informado que los boletos adquiridos inicialmente seguirán siendo válidos.

Aunque no todo está perdido para los fans de Harry Style, ya que todavía hay algunos boletos.

Eso sí para la presentación de Monterrey, los boletos de Harry Style están agotados mientras que para Guadalajara y Ciudad de México aún hay pero muy pocos.

Por lo que la disponibles para el Foro Sol solo es en General B y Naranja C, mientras que para Guadalajara solo hay boletos en pista.