Concierto de Riot V en Circo Volador: setlist y telonero del 31 de julio

La banda de heavy-power metal estadounidense Riot V llega con concierto único al Circo Volador de la CDMX este viernes 31 de julio.
Así que prepárate para disfrutar de Riot V en el Circo Volador, te tenemos ya todos los detalles que debe saber de setlist y telonero para su concierto:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto
- Telonera: Reckless Reapers y Calaca
- Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche
Riot V celebra 50 años en el Circo Volador; posibles temas en el setlist
El Circo Volador será el recinto para celebrar 50 años de carrera musical en el metal de Riot V con su gira Hail to the Warriors Tour 2026 este 31 de julio.
Siendo concierto especial se espera que los posibles temas en el setlist de Riot V en el Circo Volador sean los siguientes:
- Narita
- Fight or Fall
- Hail to the Warriors
- Road Racin’
- Altar of the King
- Victory
- Johnny’s Back
- Flight of the Warrior
- Bloodstreets
- Take Me Back
- Warrior
- Thundersteel
- Sign of the Crimson Storm
- Swords & Tequila