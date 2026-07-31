La banda de heavy-power metal estadounidense Riot V llega con concierto único al Circo Volador de la CDMX este viernes 31 de julio.

Así que prepárate para disfrutar de Riot V en el Circo Volador, te tenemos ya todos los detalles que debe saber de setlist y telonero para su concierto:

  • Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto
  • Telonera: Reckless Reapers y Calaca
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche
Concierto de Riot V en Circo Volador: setlist y telonero del 31 de julio
Concierto de Riot V en Circo Volador: setlist y telonero del 31 de julio (Riot V)

Riot V celebra 50 años en el Circo Volador; posibles temas en el setlist

El Circo Volador será el recinto para celebrar 50 años de carrera musical en el metal de Riot V con su gira Hail to the Warriors Tour 2026 este 31 de julio.

Siendo concierto especial se espera que los posibles temas en el setlist de Riot V en el Circo Volador sean los siguientes:

  1. Narita
  2. Fight or Fall
  3. Hail to the Warriors
  4. Road Racin’
  5. Altar of the King
  6. Victory
  7. Johnny’s Back
  8. Flight of the Warrior
  9. Bloodstreets
  10. Take Me Back
  11. Warrior
  12. Thundersteel
  13. Sign of the Crimson Storm
  14. Swords & Tequila