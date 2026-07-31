La banda de heavy-power metal estadounidense Riot V llega con concierto único al Circo Volador de la CDMX este viernes 31 de julio.

Así que prepárate para disfrutar de Riot V en el Circo Volador, te tenemos ya todos los detalles que debe saber de setlist y telonero para su concierto:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Hora del concierto: 6:00 de la tarde en punto

Telonera: Reckless Reapers y Calaca

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 8:00 de la noche

Concierto de Riot V en Circo Volador: setlist y telonero del 31 de julio (Riot V)

Riot V celebra 50 años en el Circo Volador; posibles temas en el setlist

El Circo Volador será el recinto para celebrar 50 años de carrera musical en el metal de Riot V con su gira Hail to the Warriors Tour 2026 este 31 de julio.

Siendo concierto especial se espera que los posibles temas en el setlist de Riot V en el Circo Volador sean los siguientes: