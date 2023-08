Hace unos momentos, Ocesa lanzó una bomba dirigida a los nostálgicos seguidores de The Beatles y en específico del cantautor Paul McCartney, quien regresará a México para ofrecer uno de los conciertos que esperábamos con tantas ansías.

Sí, con un misterioso mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la promotora de conciertos líder en México, anuncia la llegada de Paul McCartney de 81 años de edad.

You pulled me out of time (Me sacaste antes de tiempo) se lee en la red social junto a un video que repite las palabras. Por supuesto, a simple vista esto es confuso; sin embargo, una vez que se le da play a la grabación todo comienza a tener sentido.

Las letras blancas pasan a segundo término cuando comienza a cantar Paul McCartney. Es entonces cuando se avanza otro pase, se da clic sobre el enlace que ofrece Ocesa y ocurre la magia.

Al cibernauta se le lleva a un formulario donde debe registrarse para conocer las fechas de las presentaciones y hacer la reservación.

You pulled me out of time ⏰, para más información regístrate en el link: https://t.co/MZpw6YhGvH pic.twitter.com/fRntbRTF43 — Ocesa Total (@ocesa_total) August 22, 2023

¿Cuándo se presenta Paul McCartney en México?

Desafortunadamente el anuncio está a medias, aún no hay fecha para el o los conciertos que Paul McCartney ofrecerá en México como parte de su gira internacional Got Back Tour.

Esto quiere decir que tampoco hay un estimado sobre los boletos, mismos que estamos seguros se agotarán en cuestión de minutos, ¿apostamos?

Mientras esto se destapa se rumora que Paul McMartney podría venir a tierra azteca después de noviembre ya que ese mes se estará presentando en Australia.

Paul McCartney (AFP / AFP)

¿Cuándo fue la última vez que Paul McCartney vivo a México?

La última vez que Paul McCartney estuvo en México fue en octubre de 2017, año en que ofreció un mega concierto en el Estadio Azteca, recinto que tiene capacidad para 87 mil personas.

Debido a que su llegada es de las más esperadas, fans esperan que el ex The Beatles se presente en el mismo recinto o al menos habrá varias fechas.

Las reacciones siguen inundando Twitter: “Sir Paul McCartney te esperamos con muchas ansias”, “Ya quiero cantar en el Azteca de nuevo”, “Ya viene”, “Estoy llorando”, “Digan la fecha, por favor”, “Llega a Monterrey”, expresan.