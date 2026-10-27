Acá te damos los precios y te decimos qué incluyen los paquetes VIP para los conciertos de Kygo en México.

Ticketmaster ofrecerá cinco paquetes para los verdaderos fanáticos del Dj noruego, Kyrre Gørvell-Dahll, mejor conocido cmo Kygo, quien dará dos fechas de concierto en CDMX y Guadalajara.

Precios de los paquetes VIP para Kygo en México

Estos son los precios de los paquetes VIP para Kygo en México:

Kids in Love Early Entry Experience: 5 mil 034 pesos

Remind me to Forgete Early Entry Experience: 6 mil 646 pesos

Palm Tree Crew Gold Package: 15 mil 223 pesos

Firestone Diamond M&G Package: 19 mil 847 pesos

Epsilon Curator’s Elite VIP: 70 mil 920 pesos

Kygo (Instagram | Kygo)

Paquete Kids in Love Early Entry Experience de Kygo en México

El paquete Kids in Love Early Entry Experience de Kygo en México incluye:

Un boleto de acceso en General B

Acceso anticipado a General B

Un estuche conmemorativo

Kygo (Instagram | Kygo)

Paquete Remind me to Forgete Early Entry Experience de Kygo en México

Por su parte, el paquete Remind me to Forgete Early Entry Experience contará con:

Un boleto de acceso en General A

Segundo grupo con acceso anticipado a la sección General A

Un estuche conmemorativo

Kygo (Instagram/@kygomusic)

Paquete Palm Tree Crew Gold Package de Kygo en México

En el caso del Palm Tree Crew Gold Package, este incluirá los siguientes beneficios:

Un boleto de acceso en General A

Primer grupo con acceso anticipado a la sección General A

Acceso a un lounge exclusivo previo al show

Un estuche conmemorativo

Kygo (Instagram/@kygomusic)

Paquete Firestone Diamond M&G Package de Kygo en México

Un boleto de acceso en General A

Acceso a meet & greet con Kygo

Acceso a un lounge exclusivo previo al show

Grupo ultra limitado de solo 20 invitados VIP

Un estuche conmemorativo

Kygo (Kygo Twitter @KygoMusic)

Paquete Epsilon Curator’s Elite VIP

Un boleto de acceso en General A

Auriculares originales que use Kygo durante el concierto, firmados personalmente por el DJ

Acceso a meet & greet con Kygo

Acceso a un lounge exclusivo previo al show

Un estuche conmemorativo

Kyg (Kygo 'X' @KygoMusic)

Lo que debes saber para los paquetes VIP de Kygo en México

Para conocer la ubicación de los boletos de cada paquete es necesario consultar Ticketmaster.

Solo hay un boleto para el paquete Epsilon Curator’s Elite VIP.

El acceso VIP Lounge será previo a la apertura de puertas, se trata de un beneficio sin participación del artista.

Los regalos conmemorativos se otorgarán el día del evento en el horario asignado; no habrá entregas posteriores, ni envíos.

Ticketmaster manará por correo tres días antes del evento los horarios y detalles de toda la experiencia.

Cada uno de los beneficios VIP de los paquetes para Kygo se llevarán a cabo horas antes de los shows; se sugiere llegar con anticipación.