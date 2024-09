De acuerdo con un cartel filtrado, Coldplay ya anunció fechas en México para presentar su gira ‘Music of the Spheres’.

Estos supuestos conciertos de Coldplay en México se cree que tendrán lugar a finales del 2025.

Sin embargo, es importante señalar que la banda británica no ha hecho ningún anuncio oficial sobre traer su gira a Latinoamérica.

Por lo que aquí te decimos todo lo que sabemos sobre el cartel que enloqueció a todos los fanáticos de Coldplay.

Coldplay (Coldplay Twitter @coldplay)

¿Coldplay anuncia fechas en México?

En redes sociales, Coldplay se convirtió en tendencia luego de que se filtrara el supuesto cartel de fechas del ‘Music of the Spheres’ tour.

Y es que esté supuesto cartel, que enloqueció a todos los fans de Coldplay, incluiría las fechas en México.

De acuerdo con esta filtración, la banda británica liderada por Chris Martin -de 47 años de edad- se presentaría en concierto, los próximos:

Viernes 10 octubre 2025

Sábado 11 octubre 2025

Este cartel que circula en redes sociales no indica dónde se presentaría Coldplay, se cree que los conciertos tendrán lugar en el Estado GNP o la Arena CDMX.

Pues a demás de que los concierto del tour ‘Music of the Spheres’ son de los más impresionantes que Coldplay ha organizado, podrían tener a Shakira como invitada.

No obstante, es preciso aclarar que Coldplay aún no ha hecho ningún anuncio oficial relacionado con traer su nuevo tour a México durante el 2025.

Coldplay (Twitter)

Este sería el settist de Coldplay ‘Music of the Spheres’:

Aunque aún no confirma las fechas para presentarse en concierto, para que estes listo, aquí te dejamos el setlist del tour de Coldplay ‘Music of the Spheres’:

‘Light Through the Veins’ de Jon Hopkins

‘Flying Theme’ de John Williams song

‘Music of the Spheres’

‘Higher Power’

‘Adventure of a Lifetime’

‘Paradise’

‘The Scientist’

‘Viva la Vida’

‘Hymn for the Weekend’

‘Everglow’

‘God Put a Smile Upon Your Face’

‘Yellow’

‘Human Heart’

‘People of the Pride’

‘Clocks’

‘Infinity Sign’

‘Something Just Like This’

‘My Universe’

‘A Sky Full of Stars’

‘Sunrise’

‘Sparks’

The Jumbotron Song’

‘Fix You’

‘Good Feelings’

‘feelslikeimfallinginlove’

‘We Pray’