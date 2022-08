El cantante mexicano Christian Nodal, fue víctima de la piratería; se filtró un fragmento de su próximo tema, a través de las redes sociales.

A pesar de que Christian Nodal de 23 años comenzó un romance con la rapera Cazzu, el fin de su compromiso con Belinda de 32 años, continúa dando de qué hablar y esta vez no fue la excepción.

Todo parece indicar que su próximo corte musical, podría ir dedicado nuevamente a su expareja, con quien terminó su relación a inicios de este año.

Lo cierto es que el tema, como la mayoría de sus éxitos, es bastante pegajoso, sin embargo, los internautas se enfocaron mucho más en la lírica, ya que Christian Nodal es compositor y suele basar sus canciones en vivencias propias.

Los fans de Christian Nodal, aseguran que sigue pensando en Belinda, pues su próximo tema a estrenar, habla sobre el dolor de una ruptura amorosa.

Cabe señalar que esta canción pudo haberla compuesto hace meses, quizá con el sentimiento del fin de su compromiso con la actriz.

Aunque son cortos los versos que ya podemos escuchar del intérprete, la letra encaja muy bien con todo lo que vivió.

La canción inicia señalando que, el recuerdo de una persona que ya no está con él, aún le da vueltas por la cabeza y expresa lo doloroso que le resulta.

“Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches, solo se burla de mí”.

Christian Nodal