Carlos Rivera y Carlos Vives realizaron una colaboración llamada ‘Te Soñé’ y en su video musical presumieron Tlaxcala y sus tradiciones.

Hace unos días, el cantante originario de Huamantla, Tlaxcala, reveló en sus redes sociales que realizaría una colaboración con Carlos Vives y el video sería grabado en el estado que lo vio nacer.

El video fue estrenado el 30 de junio y la Secretaría de Turismo de Tlaxcala agradeció a los cantantes por formar realizar un video que mostraba la belleza y cultura del estado.

Huamantla es una de las principales ciudades de Tlaxcala y desde 2017 es reconocido por la Secretaría de Turismo como Pueblo Mágico.

Los cantantes estrenaron su reciente éxito llamado ‘Te Soñé’, el cual habla de la belleza natural, cultura y tradiciones de Tlaxcala.

En el video se pueden observar varios escenarios llenos de colores y tradiciones, como son las fiestas patronales y las procesiones religiosas.

Para el video se recrearon las festividades de la conocida como ‘La noche que nadie duerme’, una celebración que se realiza cada 15 de agosto.

Esta es una experiencia cultural y religiosa, pues el festejo es en honor a la Virgen de la Caridad, conocida como patrona de Huamantla.

La festividad comienza a las 12 de la noche y los habitantes realizan una caminata alrededor de una alfombra de colores que se coloca en el atrio de la Basílica de la Caridad.

También se realizan otros tapetes de aserrín que son realizados por artesanos locales.

Estos tapetes son los que adornaron parte del video de Carlos Rivera y Carlos Vives, quienes combinaron la tradición de la zona con bailarines urbanos.

La danza es uno de los aspectos que más llaman la atención del video de ‘Te Soñé’, pues combinan la modernidad con los bailes tradicionales como son los Ketzalines y Matlachines.

Hace unos años Carlos Rivera ya había compartido un video de las festividades de su ciudad e hizo un recorrido por las calles de Huamantla.

“A mí me encanta compartir algo que he visto toda mi vida y que me sigue emocionando como si fuera la primera vez que lo viera”

Carlos Rivera