A Carla Morrison le conmovió el recibimiento del público durante el concierto de Coldplay

A Carla Morrison le conmovió el recibimiento del público durante el primer concierto de Coldplay en Monterrey.

La banda británica Coldplay aprovechó la presentación en Monterrey para despedirse de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, al dedicarle la canción “Everglow”.

Fue en febrero de 2022 cuando Carla Morrison anunció que iba ser la encargada de abrir las presenta c iones de Coldplay en México.

La cantante señaló que era un sueño hecho realidad pues era una gran admiradora de la banda liderada por Chris Martin.

A través de su cuenta de Twitter, Carla Morrison se mostró muy agradecida por el apoyo que había tenido en el primer concierto de Coldplay en Monterrey.

Desde su llegada a Monterrey, Chris Martin -vocalista de Coldplay- se mostró emocionado de poder presentarse en México como parte de su gira “Music of The Spheres World Tour”.

Sin embargo el cantante no fue el único que mostró su emoción por esta noche tan especial, ya que Carla Morrison no pudo ocultar su felicidad de abrir los conciertos de Coldplay en México.

Vestida completamente de azul, Carla Morrison se presentó ante los seguidores de Coldplay para deleitarlos con sus canciones más emblemáticas.

Aunque el publico se mostraba ansioso por escuchar a Coldplay, disfrutaron de la interpretación de Carla Morrison y no dejaron de apoyarla durante su presentación.

Desde que inició su presentación, Carla Morrison destacó que se encontraba muy feliz de poder brindar el “azúcar morena” a la noche.

A lo largo de su presentación, Carla Morrison se mostró muy agradecida con Coldplay y señaló que ella también disfrutaría del concierto de la banda británica.

“Así como somos unas perras empoderadas, no saben qué feliz me puse cuando me dijeron que Coldplay estaba buscando puras mujeres (para abrir sus shows). Muchas gracias Coldplay, este es un gran sueño y ahorita en un ratito voy a estar con ustedes llorando y viendo a Coldplay”

Carla Morrison