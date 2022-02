Carla Morrison abrirá conciertos de Coldplay en México

La cantante mexicana Carla Morrison, abrirá los conciertos de la banda británica Coldplay en México, que ofrecerá en marzo de este año.

Fue a través de su cuenta en Twitter, donde Carla Morrison lo reveló, supuestamente ‘accidentalmente’.

Cabe señalar, que esta fue una noticia especial, pues se trata precisamente de la agrupación favorita de la cantante.

“Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MI!”, expresó Carla Morrison en un tuit.

“Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO”, agregó.

Carla Morrison (Twitter/@carlamorrisonmx)

Finalmente, expuso su alegría, pues se trata de un gran triunfo para ella: “Y estoy que ¡No me la creo! ¡Qué EMOCIÓN! ¿Quién va?”, escribió.

Carla Morrison filtra el resto de las fechas que Coldplay ofrecerá en México

Carla Morrison compartió que sería telonera de Coldplay, sin embargo, ‘accidentalmente’ también reveló el resto de las fechas en las que la banda se presentaría en México.

Después de anunciar que abriría los conciertos de Coldplay, Carla Morrison eliminó el tuit de su cuenta.

En la publicación Carla Morrison había incluido un poster con las fechas de los conciertos de Coldplay en México.

Únicamente se conocían cinco fechas y Carla Morrison reveló que serán ocho los conciertos que Coldplay dará en México.

Cartel Tour 2022 de Coldplay (@coldplay / Instagram)

Estás eran las cinco fechas que originalmente daría Coldplay en la República Mexicana:

Monterrey - 25 y 26 de marzo

Guadalajara - 29 de marzo

Ciudad de México - 3 y 4 de abril

De acuerdo con la información de Carla Morrison, se añadirá una fecha más en Guadalajara y dos en la Ciudad de México:

Guadalajara - 30 de marzo

Ciudad de México - 6 y 7 de abril

Cabe señalar que, después de borrar la información de su cuenta en Twitter, Carla Morrison no se ha pronunciado al respecto.

Chris Martin and Jonny Buckland de Coldplay (CHRISTOPHER PIKE / REUTERS)

Por su parte, el sitio oficial de Coldplay, solo tiene contemplados cinco conciertos en México, como parte de su tour ‘Music of the Spheres’.

Después de estos eventos, Coldplay supuestamente continuaría sus presentaciones por Estados Unidos.

Las primeras fechas de Coldplay en Estados Unidos, son en SoFi Stadium, en Los Ángeles, California el 26 y 30 de abril.

Debido a ello, no es descabellado que Coldplay anuncie más conciertos en territorio mexicano.