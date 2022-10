Canelo le hizo una fiesta de XV años a una de sus hijas, pero no fue el festejo lo que ha dado de qué hablar, sino una supuesta pelea con Grupo Firme.

En medio del escándalo de la supuesta pelea del boxeador de 32 años de edad y los de la agrupación del regional mexicano, la influencer Chamonic habría recibido amenazas.

Chamonic es una de la cuentas de Instagram más influyentes en el mundo del espectáculos y fue ella quien reveló que tenía el video completo de la pelea del Canelo y Grupo Firme.

Y aunque sus seguidores esperaban el material inédito, Chamonic ya salió a decir que no lo revelará porque Canelo y Grupo Firme se acercaron para que no lo hiciera.

Canelo y Grupo Firme habrían amenazado a Chamonic. (Especial)

¿Sí hubo pelea? Canelo y Grupo Firme habrían amenazado para que el video no saliera

Canelo y Grupo Firme están metidos en medio del escándalo, esto debido a que luego de la fiesta de XV de la hija del boxeador, sí se habló de la borrachera, pero también de una pelea.

Fue la influencer Chamonic quien dijo -tenía en su poder- el video en donde se ve a Canelo pelear con Grupo Firme, sin embargo, se desató la duda de porqué no lo había subido.

La especialista en farándula compartió que el video nunca va a salir a la luz, debido a que el Canelo y Grupo Firme la buscaran para que no lo hiciera “por respeto”.

“Me pidieron que no pusiera el video, que no se compartiera, que respetara”. Chamonic, influencer.

Sin embargo, Chamonic señaló que si alguno llegara a decirle “mentirosa” ella saldrá a defender su credibilidad y hará público el video.

La influencer Chamonic denuncia que fue amenazada para no mostrar el vídeo de la pelea entre Canelo y Grupo Firme en los XV de Emily pic.twitter.com/NRbeG5Z60w — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 18, 2022

Asimismo, apuntó que seguramente el video saldrá a la luz, aunque no por ella, pues dijo que fueron muchos los asistentes a los XV Años, de modo que alguien más podría tenerlo.

Las amenazas que recibió Chamonic luego de filtrar la información sobre el XV de la hija de Canelo pic.twitter.com/ibqM30wRmn — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 18, 2022

¿Chamonic fue amenazada por el Canelo y Grupo Firme o no?

Chamonic apuntó que tenía el video del momento de la pelea entre el Canelo y Grupo Firme, sin embargo, ya dijo que no lo subirá, pero ¿sí fue amenazada?

La influencer corrigió en sus redes sociales que no la amenazaron, sino que la buscaron “como muchos” para que no subiera el video, “nadie me amenazó, se me pidió por favor”.

Chamonic aclara las amenazas del Canelo y Grupo Firme. (@chamonic3)

Canelo y Grupo Firme ya se habían peleado antes de la fiesta de XV Años

Aunque ahora el tema es la pelea del Canelo y Grupo Firme en los XV Años de la hija del deportista, se compartió un video en donde reconocen que ya habían peleado.

Canelo estaba al micrófono, cuando le dijo a Eduin Caz de 28 años de edad, que subiera al escenario para contar la vez que lo noqueó, pero después el Canelo se vengó y dijo “le di una verguiza”.