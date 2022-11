Música

Billie Eilish: La gira “Happier Than Ever” llega al Foro Sol y la Arena VFG con conciertos en marzo y abril de 2023

La gira “Happier Than Ever The World Tour 2023″ de Billie Eilish hará una parada en México; la CDMX y Guadalajara verán la cantante en concierto en marzo y abril de 2023