Billie Eilish habla por primera vez del síndrome de Tourette, en donde la joven cantante de 20 años confesó lo “agotador” que es vivir con este padecimiento.

En la nueva temporada del programa de Netflix “My Next Guest Needs No Introduction” de David Letterman, la cantante Billie Eilish se sincera y cuenta cómo es vivir con el síndrome de Tourette.

La cantante fue diagnosticada con esta condición que afecta el sistema nervioso cuando tenía sólo 11 años de edad.

Por lo que desde esa corta edad Billie Eilish ha tenido que lidiar con el síndrome de Tourette.

Ante esto es como Billie Eilish está confesando lo “agotador” que es tener este padecimiento, el cual le provoca tics incontrolados.

Además de saber que el síndrome de Tourette que padece Billie Eilish es una enfermedad no tiene cura.

“Nunca dejó de tener tics. Los que tengo constantemente, durante todo el día. Muevo la oreja de un lado a otro, levantó la ceja, chasqueo la mandíbula, flexionar el brazo, los músculos...”Son cosas que nunca notarías si solo tuvieras una conversación conmigo, pero para mí son muy agotadoras”. Billie Eilish

Billie Eilish en los Oscar 2022 (Jae C. Hong / Jae C. Hong/Invision/AP)

Billie Eilish lamenta que la gente crea que su síndrome de Tourette sea una broma

Ante la enfermedad, Billie Eilish no solo ha tenido que enfrentar el síndrome de Tourette como una enfermedad agotadora, sino también a las personas que piensan que es solo una broma.

Ya que según en palabra de Billie Eilish cuando le toca explicar al resto del mundo sobre el síndrome de Tourette que padece, al parecer la gente piensa que no es cosa seria.

A lo que la cantante ganadora del Oscar 2022, Billie Eilish reconoció que se siente muy mal cuando la gente se ríe de ella.

Esto debido a que sus movimientos son incontrolados y no es algo que planea cuándo sí o no sucederán.

“La reacción más común de las personas es que se ríen porque piensan que estoy tratando de ser graciosa. Y siempre me siento increíblemente ofendida por eso”. Billie Eilish

Billie Eilish (Instagram @BillieEilish)

Pese a esto Eilish también reveló que ha tenido la oportunidad de charla sobre síndrome de Tourette con otros colegas.

Luego de que confesará que han sido varias las personalidades que se han acercado a ella para contarle que padecen de lo mismo.

Por otra parte, Billie Eilish apuntó que a pesar que con los años ha logrado que algunos de los tics disminuyan y pueda controlarlos, todavía hay algunos que persisten.

Así como la cantante Billie Eilish aseguró que cuando está sobre el escenario los tics del síndrome de Tourette no aparecen.

“Cuando me muevo ni siquiera los tengo”. Billie Eilish