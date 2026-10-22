Anuel AA sorprendió al anunciar que estrenará un álbum de corridos dedicado a México, proyecto que llegará junto con Real hasta la muerte 2, su próximo material urbano.

El cantante puertorriqueño Anuel AA reveló la noticia durante la Semana Billboard de la Música Latina, donde también adelantó una colaboración con Jesús Ortiz, líder de Fuerza Regida.

El proyecto refleja el interés de Anuel AA por la música mexicana, género que actualmente escucha con frecuencia y relaciona directamente con su propia esencia callejera.

Anuel AA prepara dos álbumes con sonidos distintos: corridos y género urbano

Anuel AA explicó que, posiblemente, el álbum de corridos y otro urbano sean publicados simultáneamente, aunque todavía no existe una fecha oficial para conocer completamente el material anunciado por ahora.

Señaló que prepara una colaboración con Jesús Ortiz, líder de Fuerza Regida, agrupación que forma parte de sus principales referentes musicales y artísticos.

Anuel AA (Agencia México)

El cantante también relacionó el proyecto con su cumpleaños, el 26 de noviembre, fecha en la que espera estar celebrando la producción de corridos.

Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, afirmó que mantiene una estrecha relación con México y sus representantes musicales más destacados.

El artista mencionó entre sus referentes a Peso Pluma, Fuerza Regida, Tito Double P y Netón Vega, a quienes considera amigos y también admira.

La influencia mexicana convivirá con Real hasta la muerte 2, álbum urbano que combinará reguetón y trap, géneros vinculados con la trayectoria del cantante.

Anuel AA explicó que encuentra similitudes entre los corridos y el trap por su conexión con historias callejeras, aunque considera distintas sus formas musicales actuales.