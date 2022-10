Kenia Guadalupe Flores Ozuna conocida artísticamente como Kenia Os estrenó hace unas horas su disco de estudio titulado K23.

Esta placa discográfica está disponible en CD y servicio streaming. El viaje musical al que te lleva K23 dura 26 minutos con 46 segundos y está estructurado por 11 canciones.

‘Año sabático’ es la canción de Kenia Os que se impone ante el resto puesto que habrá del amor propio y es bastante pegajosa. *Damos por hecho que te hará mover los pies.

Kenia Os (@keniaos / Instagram)

Año Sabático habla del amor propio

Con poderosas estrofas llega Año Sabático, tema que dura apenas 2 minutos 44 segundos pero que se te quedará grabada en la mente.

“Me cogí un año sabático en el amor y de mis veintitantos este fue el mejor, no le cambiaría ni tan solo un día, con los ojos cerrados lo repetiría”, cita esta canción que habla del amor propio.

“Yo me quedo con eso. Los peca’os yo los rezo. No meto el corazón donde solo caben besos. Hace mucho que no estaba como estoy, siendo yo, viviendo el hoy, sin importar lo que pueda opinar el resto”, agrega la cantante y celebridad de Internet.

Y sin más admite “que está difícil que en este momento vuelva y te conteste, que te diga que sí, que sin ti yo no tuve suerte cuando es todo lo contrario”.

“Me fui de vacaciones y estoy de aniversario”, canta y aunque estas estrofas vuelven a repetirse bien podría convertirse en el himno de alguien que está cerrando ciclos.

¿Qué canciones incluye K23, el nuevo álbum de Kenia OS?

Tras un álbum en vivo y tres EP’S, Kenia Os estrena K23 bajo la firma de Sony Music Latin, segundo álbum de estudio que incluye 11 canciones.

El soundtrack que mezcla ritmos poperos con tintes característicos del K-Pop es el siguiente:

1.Mía Mía

2. Año sabático

3. Good Boy

4. Botellita

5. Buscándonos

6. Toy Toy

7. Placebo

8. La invitación

9 Flores

10. Malas decisiones

11. Si por mi fuera

A pocas horas de su lanzamiento, K23 se está apoderando de Internet así como de todas las plataformas digitales dedicadas a la distribución y reproducción de música.