¿Anahí y Dulce María están alejadas de RBD? Un integrante revela por qué no aparecen en demanda en contra del exmánager Guillermo Rosas.

En los últimos meses se ha especulado sobre un distanciamiento entre Anahí -de 41 años de edad- y sus compañeros de RBD:

Dulce María, de 38 años de edad

Christopher Uckermann, de 37 años de edad

Maite Perroni, de 40 años de edad

Christian Chávez, de 40 años de edad

Esto luego de que felicitó a públicamente a Guillermo Rosas, pese a que ha sido señalado por un fraude millonario realizado en la gira que ofreció RBD durante el 2023.

En medio de varias especulaciones, Christian Chávez habló sobre lo qué está pasando con RBD y por qué no han hablado en público.

Por está razón Anahí y Dulce María no aparecen en demanda de RBD contra Guillermo Rosas

Luego de las declaraciones de Anahí sobre el pleito de RBD con Guillermo Rosas, Christian Chávez también decidió romper el silencio.

En entrevista con Ventaneando, Christian Chávez habló sobre la situación legal con Guillermo Rosas y la relación que hay entre los integrantes de RBD.

RBD (@rbd_musica / Instagram)

Durante su conversación, Christian Chávez reveló la razón por la cual Anahí y Dulce María no aparecen en demanda de RBD contra el ex mánager Guillermo Rosas.

Christian Chávez puntualizó que en realidad ellas forman parte de la empresa, pero solo no aparecen directamente, aunque eso no quiere decir que no estén en la demanda.

“Nosotros estamos en esa demanda porque somos el presidente (Christopher), yo soy el vicepresidente, y Maite es la tesorera, entonces por eso están nuestros nombres así, es por eso” Christian Chávez

En ese sentido, Christian Chávez dejó en claro que es una demanda contra Guillermo Rosas es a nombre de la empresa y no de manera individual.

“Ellas forman parte de la empresa, o sea, estamos demandando como empresa” Christian Chávez

Aunque lamentó que tengan que recurrir a instancias legales, Christian Chávez señaló que están en todo su derecho de alzar la voz pues no quieren que nadie se aproveche de ellos.

“Yo creo que este proceso se tiene que solucionar, pero creo que para nosotros es importante alzar la voz, porque en otros momentos de nuestras vidas, en particular esto de RBD, ya la gente se había aprovechado” Christian Chávez

En su discurso, Christian Chávez puntualizó que solo quieren que las cuentas estén claras.

“Entonces creo que es algo que vuelve a meter el dedo en una llaga que teníamos todos, profunda, y que más que nada queremos eso, no las cuentas claras y que quede así” Christian Chávez

Christian Chávez destacó que no quieren que en un futuro se sigan beneficiando de su confianza, ya que ellos son los que terminan mal.

“La verdad es que decepción, obviamente hay decepción, por esta parte como te decía, vuelven de nuevo a aprovecharse de nosotros, aprovecharse de que confiamos” Christian Chávez

¿Hay problemas entre los integrantes de RBD? Christian Chávez lo revela

Christian Chávez confirmó que sí hay un distanciamiento con sus compañeros de RBD.

En su conversación, Christian Chávez admitió que hay tensiones luego de toda la polémica que se genera.

“No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo eso” Christian Chávez

Pero dejó en claro que son problemas comunes que ocurren en cualquier familia, ya que son personas que piensan completamente distinto.

“No está bien desafortunadamente, pero pasa como en las familias, no tienes las misma formas de pensar a veces” Christian Chávez

Christian Chávez puntualizó que si no han querido hablar es porque son temas legales que no se resuelven con la prensa.

“Lo que está pasando son problemas, como en cualquier otra familia. Somos 5 personas que pensamos completamente distinto, lo que sí es que estamos, pues sobre todo en temas legales, y los temas legales pues no se platican con la prensa, y no es porque no queramos compartir” Christian Chávez

En su entrevista, Christian Chávez se mostró confiado de que el tiempo ayudará a limar las asperezas entre los integrantes de RBD.

“Nosotros le agradecemos muchísimo a la gente que esté preocupada y que quieran saber. Sí, claro, hay preocupación, pero contrólense cálmense, no va a pasar nada… bueno, esperemos, no, no es cierto” Christian Chávez

Pues Christian Chávez destacó que solo les falta conversar y poder resolver las cosas en persona.

“En cuanto a nosotros, nuestra relación pues ya se arreglará, o sea, yo lo veo en mi familia de pronto me he enojado con mi hermana o con mi hermano y me dejo de hablar uno o dos meses, o hasta más, y luego ya es así de que te ves en una comida y platicas, te echas tus drinks, y te abrazas, pues así pasa, pero tampoco vas a decir ‘uy, sí, todos estamos súper cool’, pues no, la verdad es que es complicado, pero así es la vida” Christian Chávez