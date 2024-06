Manuel Velasco, el esposo de Anahí, salió a desmentir tanto chisme que se anda inventando sobre él y su intervención en la gira de RBD.

El fraude que habría cometido Guillermo Rosas a RBD, no solo está siendo vinculado con Anahí -de 41 años de edad-, sino que ya hasta a Manuel Velasco lo metieron.

Sin embargo, tanto Anahí como Manuel Velasco -de 44 años de edad- se están dedicando a negar todos aquellos rumores, incluyendo que el político haya tenido que ver con el fraude.

Y es que para que se dejara de decir que son solo “chismes” como Christian Chávez lo negó secamente, Manuel Velasco mejor envió un comunicado directo al programa que lanzó una fake news al aire.

Por otra parte, no solo Anahi negó el vínculo de Manuel Velasco con la gira, sino que dejó ver que la situación en RBD no está muy bien porque además tienen tiempo de no hablarse.

Anahí con su esposo, Manuel Velasco. (Agencia México)

Manuel Velasco, esposo de Anahí, niega tener algo que ver con la gira de RBD

Ni con la gira de RBD ni con Guillermo Rosas, fue como Manuel Velasco terminó con los chismes que lo ponían a él junto al delito de fraude.

La gira de RBD pudo haber terminado siendo todo un éxito, pero se coló la información de que Guillermo Rosas había cometido fraude y como él era cercano a Anahí, enseguida comenzaron los chismes.

En el programa Hoy, en la emisión del 17 de junio, Martha Figueroa aseguró que Manuel Velasco, el esposo de Anahí, sí tuvo que ver con la parte directiva del tour de RBD, diciendo que hasta fue mánager.

Sin embargo, esta ocasión, Manuel Velasco decidió romper el silencio con una carta directa a Hoy, donde se deslinda de todo y asegura que es un chisme lo que dijo Figueroa.

Manuel Velasco (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

El esposo de Anahí señaló que lo único que hizo en el tour de RBD, fue acompañar a su “señora” junto con sus hijos, y eso sin un trato especial o diferente al del resto de los familiares de los cantantes.

“Lo único que hice durante el tiempo de duración de la gira Soy Rebelde Tour fue acompañarla y apoyarla junto con mis hijos en un plano estrictamente familiar y ocupando los mismos espacios que igual les asignaron a los familiares de los demás integrantes de la agrupación” Manuel Velasco, político.

Y sin que quedara espacio a la especulación, el esposo de Anahí escribió claramente en el comunicado:

“Yo en ningún momento he participado en la administración de la gira, ni como consejero, ni como socio comercial, ni como mánager de nada (...) soy completamente ajeno a cualquier manejo del tour”. Manuel Velasco, político.

Anahí no sabe si habrá otra gira de RBD, hace tiempo que no se habla con integrantes de Rebelde

Anahí está acabando poco a poco con los rumores que la ligan junto a su esposo Manuel Velasco, al fraude que Guillermo Rosas habría cometido a RBD, pero si algo quedó claro es que no todo está bien.

Además de que Anahí dejó claro que sí le dolió la declaración de Christian Chávez por la forma en cómo negó que Manuel Velasco haya metido mano en el dinero y diciendo que ella siempre lo ha apoyado.

“Hay comentarios que duelen, que lastiman, que hieren tu integridad, no solamente es un chisme, son comentarios que van mucho más allá, que lastiman tu nombre (...) Christian sabe y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado he estado para él y eso no cambia”. Anahí, cantante.

Sin embargo, esto solo dio pie a que la cantante fuera cuestionada sobre una segunda parte de la gira de RBD, situación que aseguró no estar enterada al respecto.

RBD (@rbd_musica / Instagram)

Pese a que otros miembros de RBD han dejado ver que de no ser por Guillermo Rosas ya estarían de gira nuevamente, Anahí se impactó porque no tenía conocimiento de eso.

“No sé si lo estén planeando, no tengo ni idea (...) no me han invitado a las pláticas, no tengo ni idea”. Anahí, cantante.

Incluso se mostró incómoda cuando le preguntaron si estaba de acuerdo en una gira de RBD sin ella, diciendo “si ellos así lo quieren, yo siempre les voy a desear lo mejor”.

Finalmente, Anahí dejó ver que no todo está bien con los RBD, pues señaló tener tiempo de no hablar con ellos, esto pese al problema legal que los envuelve a todos en una sociedad.

“No hemos tenido mucho contacto últimamente”. Anahí, cantante.

Con información de Hoy y Sale el Sol