Adele y Bruno Mars: Fans odian remix que se hizo popular en TikTok. Los usuarios de la red social utilizan el audio para mostrar su resumen del 2021.

A través de Twitter, los cibernautas crearon la tendencia ‘Bruno Mars’, donde abundan miles de comentarios negativos sobre un remix popular en TikTok.

Se trata de una fusión entre las canciones ‘ Locked Out Of Heaven ’ de Bruno Mars y ‘ Easy on Me ’ de Adele.

Estamos a pocas horas de terminar el 2021 y en común que los cibernautas compartan en redes sociales su resumen del año .

En TikTok comienza a ser popular un remix de Adele y Bruno Mars, y los usuarios suben sus mejores momentos del 2021 utilizando el audio de fondo.

Hasta el momento hay dos audios en TikTok del remix de Adele y Bruno Mars sumamente populares.

Juntos superan los 4 millones de ‘me gusta’ y se han compartido más de 80 mil veces.

Sin embargo, cientos de usuarios no encuentran agradable el remix de Adele y Bruno Mars en TikTok, y expresaron su molestia en Twitter.

El último día de 2021, Bruno Mars fue tendencia en Twitter y no precisamente por lanzar un nuevo sencillo.

Se trata de una mezcla entre 'Locked Out Of Heaven' de Bruno Mars y 'Easy on Me' de Adele.

Como cada 31 de diciembre , los usuarios comienzan a subir sus resúmenes de fin de año a TikTok.

Pero destaca que este año la canción de fondo popular en la red social es un remix de Adele y Bruno Mars.

Bruno Mars (@brunomars)

A pesar de que los fans sueñan con una verdadera colaboración entre Adele y Bruno Mars, este remix no dejó satisfechos a la gran mayoría.

“Si escucho el remix ese de Bruno Mars con Adele una vez más me voy a arrancar las orejas”.

“Sus videos con Adele y Bruno Mars me tienen hasta los huevos”, se lee en Twitter .

“Ya no puedo con más videos resúmenes con Bruno Mars y Adele de fondo”.

“Adele y Bruno Mars van a demandar a quien hizo la mezcla para recapitular el 2021″, comentaron otras usuarias .

Incluso, otros fans de Adele y Bruno Mars crearon algunos memes para demostrar su odio hacia el remix popular en TikTok.

