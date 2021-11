Adele recibe millonaria oferta por parte de Netflix. De acuerdo con ‘The Sun’, la plataforma streaming quiere grabar un documental que cuente la historia de su regreso a la música.

Tras varios años de ausencia, Adele lanzó su cuarto álbum de estudio titulado ‘30′, mismo que sorprendió a todo el mundo por el nivel de sensibilidad en sus canciones, convirtiéndolo así en el disco ‘más personal’ de su carrera.

Por ello, Netflix estaría interesado en producir un documental que cuente la historia del regreso de Adele al mundo musical. Te contamos todos los detalles.

Netflix pantalla de inicio (Pixabay)

Netflix quiere lanzar documental de Adele

Hace unos días, el portal ‘The Sun’ , reveló que Netflix está sumamente interesado en producir un documental sobre el regreso de Adele, donde además incluiría material de sus conciertos programados en BST Hyde Park, Londres.

Adele durante su concierto especial ‘An Audience With…’ en ITV (Instagram)

De acuerdo con ‘The Sun’, una fuente anónima informó sobre las ideas y planes que tiene Netflix. ‘Adele es la artista del momento y Netflix quieres crear algo muy especial con ella’.

La fuente también reveló que Netflix ofreció a Adele una cantidad ‘ multimillonaria de libras ’ por este documental.

Por otro lado, con este documental Netflix buscaría acercar a Adele con sus fans de todo el mundo, ya que hasta el momento no hay planes de gira mundial debido a la pandemia por Covid-19.

El documental que quiere hacer Netflix sobre el regreso de Adele a la música todavía es un rumor, pues hasta el momento la plataforma streaming y la cantante no han confirmado -pero tampoco desmentido- la noticia.

Adele, 30 (@adele - Instagram)

El regreso de Adele a la música

Luego de 6 años de ausencia, Adele regresó a la música más fuerte que nunca. Con su cuarto álbum ‘30′, la cantante británica logró romper varios récords, entre ellos:

Disco más vendido en una semana (2021)

El álbum más vendido y escuchado en Inglaterra

‘Easy on me’ es el sencillo más escuchado por sexta semana consecutiva

Adele '30' (Adele )

El disco ‘30′ vendió en su primera semana 261 mil piezas , hecho que lo convierte en el mejor debut del 2021. Además, las 12 canciones del álbum suman 55.7 millones de reproducciones en plataformas streaming.