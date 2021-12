La actriz Sylvia Pasquel lanzó una supuesta indirecta a los Guzmán en un divertido video publicado en su cuenta oficial en TikTok.

En el clip, Sylvia Pasquel demostró sus dotes actorales.

Durante el audiovisual, Sylvia Pasquel interpretó una “pelea” por los terrenos de su familia.

“No, ni me hagas hablar eh porque cuando vendieron el terreno ese de Campeche… ah ¿cuál? Ahora cuál, ¿no te acuerdas?” Sylvia Pasquel

“Ese terreno que vendieron allá en Campeche, lo vendieron y no me tocó nada, ni un centavo. Lo vendieron sin mi consentimiento”, continuó Sylvia Pasquel.

Sylvia Pasquel (@sylviapasqueloficial / TikTok)

Sylvia Pasquel se burla de peleas en la cena de Año Nuevo

Finalmente, en la cómica parodia, Sylvia Pasquel agregó: “Ah, ahora no te acuerdas, entonces no me hagas hablar, no me hagas hablar porque es el terreno de mi mamá”.

En la descripción del video, Sylvia Pasquel añadió: “En la cena de Año Nuevo ¡Los terrenos son Los terrenos! Y no me hagan hablar. No me chinguen”.

Sin duda, el clip dividió opiniones entre los usuarios.

Muchos elogiaron el TikTok, sin embargo, otros se cuestionaron si se trata de una indirecta para sus hermanos.

Esto debido a la reciente hospitalización de Silvia Pinal y la diferencia que Sylvia Pasquel tuvo con Luis Enrique y Alejandra Guzmán.

“¿Quién se va a quedar con la casa del Pedregal?”, “Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”, escribieron los internautas.

Sylvia Pasquel, molesta con Alejandra y Luis Enrique Guzmán por ignorarla

Recordemos que, mientras Silvia Pinal se encontraba hospitalizada por Covid-19, Sylvia Pasquel se expresó molesta con sus hermanos.

Lo anterior, debido a que manifestaron horas antes, que estaban al pendiente de su madre, e incluso aseguraron haber tenido comunicación con ella, sin mencionar a Sylvia Pasquel.

Fue tras preguntar a Sylvia Pasquel si había podido conversar con la matriarca de la dinastía Pinal , cuando, la actriz expresó su molestia.

“Qué bueno que me haces esta pregunta porque a veces pareciera como que hay una parte de la familia que no participa en este tipo de eventos cuando ahí estamos todo el tiempo”, compartió.

“Yo vivo a un lado, ¡imagínate!, la veo todos los días”, agregó Sylvia Pasquel para concluir.