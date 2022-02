Raymix, el creador de la electrocumbia, compartió que los Ángeles Azules lo batearon luego de que quedó mal para asistir a un concierto.

En un encuentro con los medios de comunicación, Raymix dijo que desde que no pudo asistir al concierto de los Ángeles Azules, no lo han apoyado en grabar sus composiciones.

“Los estimo y los admiro mucho pero su actitud no está bien”, fue lo que Raymix dijo luego de que asumió le dieron alas para después cortárselas.

Raymix cuenta el conflicto con los Ángeles Azules

Raymix, es conocido por ser el creador de ‘Oye Mujer’ o bien, de la electrocumbia. El compositor habló sobre los conflictos que tiene con los Ángeles Azules.

Explicó que hace cuatro años dijo que asistiría a un concierto de la agrupación, sin embargo, no llegó por cuestiones de trámites de su VISA.

Aunque dijo que les avisó, explicó que, desde aquella época, los Ángeles Azules ya no le han grabado música “y no me dan la cara”.

Raymix compartió que, pese a que “los estimo y admiro mucho”, cree que su actitud no es la correcta, asumiendo que le dieron alas y después de las cortaron.

“De grabar una canción, emocionar y después ni siquiera darme la cara y decirme su manager, ya no lo van a hacer… puta madre”. Raymix, músico.

Raymix fue bateado por los Ángeles Azules al último minuto

Raymix explicó “estoy triste”, pues compartió a los micrófonos de ‘Edén Dorantes’, que los Ángeles Azules siguen con un conflicto de hace cuatro años.

Además de contar el motivo de su disputa, dijo que el último suceso fue hace una semana, situación que dijo lo tiene triste.

Compartió que la agrupación le dijo que grabarían una de sus canciones “y al último minuto me dijeron que ya no , y estoy triste”.

Raymix dijo que no está bien que se peleen entre género nacional, “hay que unirse para sumar fuerzas”. Esto pues los Ángeles Azules grabaron un dueto con Guaynaa.

Finalmente, Raymix recriminó que los Ángeles Azules “no me han apoyado”, por lo que sostuvo “cuando yo crezca como ellos, apoyaré a otros artistas”.