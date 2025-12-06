¿A qué hora termina el Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano? Te damos el horario y detalles del concierto que se llevará a cabo este 6 de diciembre.

El Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano tendrá 8 horas de música continua sin empalmes

Este 6 de diciembre se llevará a cabo el Knotfest 2025 en el Estadio Fray Nano de CDMX, siendo esta una nueve sede para una mejor ubicación y transporte, de acuerdo con los organizadores.

Pero ¿a qué hora terminará el Knotfest 2025 en el Estadio Fray Nano? Estos son los horarios que se han revelado hasta el momento para el concierto de este 6 de diciembre:

Apertura de puertas: 14:30 horas

Horario inicio del concierto: 15:30 horas

Hora de término del concierto: aproximadamente a las 22:45 horas

Cabe recordar que este festival desde su anuncio, reveló que la duración total del mismo sería de 8 horas de música sin empalmes con la presentación de 7 artistas en dos escenarios: Red y Yellow.