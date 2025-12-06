¿A qué hora termina el Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano? Te damos el horario y detalles del concierto que se llevará a cabo este 6 de diciembre.
El Knotfest 2025 en Estadio Fray Nano tendrá 8 horas de música continua sin empalmes
Este 6 de diciembre se llevará a cabo el Knotfest 2025 en el Estadio Fray Nano de CDMX, siendo esta una nueve sede para una mejor ubicación y transporte, de acuerdo con los organizadores.
Pero ¿a qué hora terminará el Knotfest 2025 en el Estadio Fray Nano? Estos son los horarios que se han revelado hasta el momento para el concierto de este 6 de diciembre:
- Apertura de puertas: 14:30 horas
- Horario inicio del concierto: 15:30 horas
- Hora de término del concierto: aproximadamente a las 22:45 horas
Cabe recordar que este festival desde su anuncio, reveló que la duración total del mismo sería de 8 horas de música sin empalmes con la presentación de 7 artistas en dos escenarios: Red y Yellow.
- Marilyn Manson - 21:20 horas en el Escenario Red
- Falling in Reverse - 19:55 horas en el Escenario Yellow
- Slaughter to Prevail - 18:40 horas en el Escenario Red
- Shinedown - 17:35 horas en el Escenario Yellow
- Wage War - 16:45 horas en el Escenario Red
- Hanabie - 16:10 horas en el Escenario Yellow
- Fit For An Autopsy - 15:30 horas en el Escenario Red