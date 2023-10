¿Ya estás listo para el nuevo disco de Bad Bunny? Si la respuesta fue no, es porque de seguro no sabes todos los detalles al respecto, pero no te preocupes.

Pues estás más que a tiempo para ser parte del estreno del nuevo álbum de Bad Bunny titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Así es, el Conejo Malo vuelve con más música después de haber lanzado Un verano sin ti, álbum que le permitió ganar algunos premios a lo largo del último año.

Y como lo único que sabemos que va a pasar mañana es el estreno del nuevo disco de Bad Bunny, lo que nos resta es dar los detalles del dónde y a qué hora poder escucharlo.

Nuevo álbum de Bad Bunny (Bad Bunny )

¿A qué hora y dónde escuchar el nuevo disco de Bad Bunny?

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que hace unos días Bad Bunny lanzó la noticia a sus fanáticos de que lanzaría un nuevo disco.

Por lo que notificó el cantante, Nadie sabe lo que va a pasar mañana estará disponible en las primeras horas del viernes 13 de octubre.

El nuevo disco de Bad Bunny podrá ser encontrado en plataformas musicales como:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

Deezer

YouTube

Sin embargo, hay algunos aspectos que podrían indicar que el estreno del nuevo disco de Bad Bunny podría llegar antes de lo esperado.

¿Estreno adelantado? Nuevo disco de Bad Bunny estará disponible en Spotify este 12 de octubre

Pese a que Bad Bunny anunció de manera oficial que el estreno de su nuevo disco estaba programado para el viernes 13 de octubre, en Spotify muestran otros datos.

Y es que en la plataforma musical se muestra una cuenta regresiva que terminará aproximadamente a las 10:00 horas de la noche del jueves 12 de octubre.

Por lo que Nadie sabe lo que va a pasar mañana estaría disponible un par de horas entes de lo esperado. Ideal para escuchar lo nuevo de Bad Bunny antes del fin de semana.

Incluso ya hay un par de canciones que ya fueron liberadas para el público. Se trata de “Where She Goes” y “Un Preview”.

Nuevo disco de Bad Bunny estará disponible en Spotify este 12 de octubre (Captura de pantalla)

Bad Bunny calentando motores, el cantante ya está más que listo para su nuevo disco

Al parecer, los fans y las plataformas de música no son las únicas que están esperando el lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny.

Pues hasta el cantante se ha encargado de mantener a sus fans y seguidores al pendiente de la espera.

A través de una historia de Instagram, Bad Bunny compartió una foto con la frase “Ya falta poco”, aumentando todavía más las ansias por sus nuevas canciones.

Nadie sabe lo que va a pasar mañana tendrá un total de 22 canciones nuevas, algunas con colaboraciones.