Los personajes de la serie chilena 31 Minutos llegan a Tiny Desk de NPR Music en concierto en vivo.

Concierto en vivo de 31 Minutos en Tiny Desk del cual te traemos los detalles de fecha, hora y canal donde podrás verlo.

Fecha, hora y canal para ver el concierto en vivo de 31 Minutos en Tiny Desk

No te pierdas del concierto en vivo de 31 Minutos en Tiny Desk, te dejamos a continuación todos los detalles de fecha, hora y canal para verlos:

Fecha: 6 de octubre 2025

Canal de YouTube de NPR Music - https://www.youtube.com/@nprmusic/videos

Hora: Se desconoce

Ante la participación con concierto en vivo de 31 Minutos en Tiny Desk, entre los fans se espera que las canciones para este bloque especial sean:

Bailan Sin César

Mi Equilibrio Espiritual

Son Pololos

Me Cortaron Mal el Pelo

Tangananica Tangananá

31 minutos anuncia gira por México. (Captura de pantalla / 31minutos/ Instagram)

31 Minutos llega a Tiny Desk para celebrar del Mes de la Herencia Hispana

El famoso medio musical NPR Music estará celebrando el Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre con invitados especiales en su gustada sección Tiny Desk.

Razón por la que los personajes de la querida serie chilena 31 Minutos llegan a Tiny Desk para celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Sin embargo, 31 Minutos no serán los únicos latinos que llegan para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Tiny Desk.

Pues, las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Tiny Desk ya han arrancado con el músico argentino de 62 años, Fito Páez y la brasileña de 37 años Luiza Brina, segmentos que ya puedes encontrar en el canal de YouTube de NPR Music.

Mientras que el calendario con los conciertos restantes de Tiny Desk para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y que incluye a 31 minutos es:

Lido Pimienta de 38 años (Colombia): 19 de septiembre

Carlos Vives de 64 años (Colombia): 23 de septiembre

Chuwi (Puerto Rico): 25 de septiembre

Adrian Quesada de 48 años (Texas, Estados Unidos): 30 de septiembre

Rubio de 37 años (Chile): 2 de octubre

31 Minutos (Chile): 6 de octubre

Macario Martínez de 23 años (México): 8 de octubre

Gloria Estefan de 68 años (Cuba): 10 de octubre

Silvana Estrada de 28 años (México): 15 de octubre