La Met Gala 2022 está próxima a llegar, en donde como cada año el desfile de las celebridades en la famosa alfombra roja será el show principal para esta fiesta de la moda.

Debido a que la Met Gala 2022 es uno de los eventos de moda más importantes de la industria y que acapara los reflectores del espectáculo.

Por lo que el próximo lunes 2 de mayo se estará llevando la Met Gala 2022 en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

En donde las celebridades desfilaran para portar sus mejores y hasta extravagantes looks, los cuales sin duda darán mucho de qué hablar.

Kit Harington y Rose Leslie acuden juntos al 'Met Gala 2021' (Mike Coppola/AFP)

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2022?

Para este año, los organizadores de la Met Gala 2022 anunciaron que la temática será ‘Gilded Glamour’.

Temática que hace remembranza a lo ostentosos, ya que su tradición es el “glamour en dorado”, por lo cual las celebridades que desfilen deberán vestir como la gente adinerada de la época de los 60′s y 70′s.

Asimismo, este exclusivo evento en el mundo de la moda y el entretenimiento, tendrá el mismo objetivo recaudar fondos para el museo metropolitano de arte de NY, conocido como The First Monday in May.

Kendalla Jenner lució un vestido de Givenchy en el 'Met Gala 2021' (DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP)

¿Quiénes serán los anfitriones de la Met Gala 2022?

Para este año los anfitriones principales de la Met Gala 2022 será una de las parejas más famosas de Hollywood: Blake Lively y Ryan Reynolds

Mientras que los co-anfitriones de la Met Gala 2022 serán la actriz Regina King y el compositor, letrista, actor, cantante y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

Asimismo, los presidentes de honor de la noche en la Met Gala 2022 serán Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour.

Blake Lively y Ryan Reynolds (AFP)

¿Dónde ver la famosa alfombra roja de la Met Gala 2022?

Sin duda el desfile de las celebridades en la famosa alfombra roja de la Met Gala 2022 será el momento cúspide del evento.

Por lo que la alfombra roja de la Met Gala 2022 será transmitida a través de:

E! Entertainment , transmisión por canal

, transmisión por canal Vogue, transmisión en sus redes sociales

La emisión del exclusivo evento del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York comenzará a partir a las 17:00 horas en México para ambas transmisiones.