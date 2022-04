Brenda Zambrano revela motivo por el que entrará a “La casa de los famosos”, el reality de Telemundo cuya segunda temporada se estrenará el 10 de mayo.

Debido a que cada vez está más cerca el estreno de la segunda temporada de “La casa de los famosos”, poco a poco se revelan las identidades de los nuevos inquilinos.

El ingreso de Brenda Zambrano acaba de ser confirmado por la televisora estadounidense así como por la propia, quien revela el motivo por el que decidió participar.

Brenda Zambrano (@telemundo / Instagram)

Resulta que la influencer y estrella de televisión quiere ganar dinero para abrir un refugio de animalitos sin hogar, y es que este ha sido uno de sus más grandes sueños.

Por ello, se corone ganadora o no es la segunda temporada del polémico reality, hará todo lo que esté en sus manos para abrir un refugio.

“Sé que muchos me apoyará en esto. Vamos con todo. No me voy a rajar, no me pienso rajar, como dice mi team: ‘Con Brenda hasta el final’. Gracias por confiar en mí”, agradece a través de su cuenta de Instagram.

Brenda Zambrano celebra sus logros

Asimismo, Brenda Zambrano celebra la oportunidad de ingresar a “La casa de los famosos” ya que desde pequeña soñó con ser una persona pública.

“Luché por mis sueños y creo que hoy en día los estoy cumpliendo, se me llenan los ojos de lagrimas y ver hacía atrás todo lo que tuve que pasar”, dice y recuerda haber tenido una infancia muy difícil.

Brenda Zambrano (@brendazambranoc / Instagram)

¿Qué personalidades ingresarán a “La casa de los famosos”?

En los próximos días se revelaran los nombres de las personalidades que ingresará a “La casa de los famosos” cuya segunda temporada se estrenará el 10 de mayo por Telemundo.

Los confirmados hasta el momento son: Ivonne Montero, Luis ‘Potro’ Caballero, Brenda Zambrano, Niurka Marcos, Nacho Casano y Natalia Alcocer.

Así como regresará Alicia Machado, la ganadora de la primera temporada, para una participación especial.

Además de que se rumora el ingreso de Laura Bozzo, quien aún se encuentra en negociaciones, así como el de Lorena Herrera, Mayeli Alonso, Toni Costa, Cristian Castro, Juan Vidal, Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni.