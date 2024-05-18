Junior H sigue este 2024 consolidando su carrera como uno de los máximos exponentes del regional mexicano y de los corridos tumbados con su gira Sad Boyz Mania Tour 2024.

Como parte de la promoción de su álbum $ad BOYZ 4 LIFE II, Junior H estará presentándose por varias ciudades de México y Estados Unidos con éxitos como ‘Rockstar’, ‘Y LLORO’, ‘El Azul’ y ‘LADY GAGA’.

A continuación te presentamos los próximos conciertos de Antonio Herrera, nombre real de Junior H, quien a sus 23 años de edad acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

Junior H (@juniorh_oficial_)

¿Cuáles son las fechas de los conciertos del Sad Boyz Mania Tour 2024 de Junior H?

El Sad Boyz Mania Tour arrancó este 2024 con una exitosa presentación de Junior H en el Vive Latino donde fue uno de los actos nacionales más aplaudidos en la jornada del 17 de marzo.

Posteriormente retomó actividades en Arandas, Jalisco; Phoenix, Arizona; Aguascalientes, Aguascalientes; y Hermosillo, Sonora.

Hoy sábado 18 de marzo Junior H se presenta en la ciudad de Querétaro, Querétaro; en tanto que sus próximos destinos son:

9 de mayo: Metepec, Estado de México

24 de mayo: Torreón, Coahuila

25 de mayo: Monterrey, Nuevo León

1 de junio: California

14 de junio: Puebla

15 de junio: Oaxaca

21 de junio: Ciudad Juárez, Chihuahua

22 de junio: Chihuahua

27 de junio: El Salvador

28 de junio: Costa Rica

19 de junio: Guatemala

22 de julio: Durango

Sad Boyz Mania Tour en Estados Unidos

Adicional a las fechas anunciadas en un primer momento, Junior H llevará su gira a Estados Unidos en el verano con estas presentaciones: