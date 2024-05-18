Junior H sigue este 2024 consolidando su carrera como uno de los máximos exponentes del regional mexicano y de los corridos tumbados con su gira Sad Boyz Mania Tour 2024.

Como parte de la promoción de su álbum $ad BOYZ 4 LIFE II, Junior H estará presentándose por varias ciudades de México y Estados Unidos con éxitos como ‘Rockstar’, ‘Y LLORO’, ‘El Azul’ y ‘LADY GAGA’.

A continuación te presentamos los próximos conciertos de Antonio Herrera, nombre real de Junior H, quien a sus 23 años de edad acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

Junior H
Junior H (@juniorh_oficial_)

¿Cuáles son las fechas de los conciertos del Sad Boyz Mania Tour 2024 de Junior H?

El Sad Boyz Mania Tour arrancó este 2024 con una exitosa presentación de Junior H en el Vive Latino donde fue uno de los actos nacionales más aplaudidos en la jornada del 17 de marzo.

Posteriormente retomó actividades en Arandas, Jalisco; Phoenix, Arizona; Aguascalientes, Aguascalientes; y Hermosillo, Sonora.

Hoy sábado 18 de marzo Junior H se presenta en la ciudad de Querétaro, Querétaro; en tanto que sus próximos destinos son:

  • 9 de mayo: Metepec, Estado de México
  • 24 de mayo: Torreón, Coahuila
  • 25 de mayo: Monterrey, Nuevo León
  • 1 de junio: California
  • 14 de junio: Puebla
  • 15 de junio: Oaxaca
  • 21 de junio: Ciudad Juárez, Chihuahua
  • 22 de junio: Chihuahua
  • 27 de junio: El Salvador
  • 28 de junio: Costa Rica
  • 19 de junio: Guatemala
  • 22 de julio: Durango

Sad Boyz Mania Tour en Estados Unidos

Adicional a las fechas anunciadas en un primer momento, Junior H llevará su gira a Estados Unidos en el verano con estas presentaciones:

  • 23 de agosto: Houston, Texas
  • 24 de agosto: Hidalgo, Texas
  • 6 de septiembre: Fresno, California
  • 13 de septiembre: Atlanta, Georgia
  • 20 de septiembre: Tulsa, Oklahoma
  • 21 de septiembre: Dallas, Texas
  • 4 de octubre: Portland, Oregon
  • 5 de octubre: Kent, Washington
  • 10 de octubre: Los Ángeles, California
  • 11 de octubre: Los Ángeles, California
  • 12 de octubre: Las Vegas, Nevada