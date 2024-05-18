Junior H sigue este 2024 consolidando su carrera como uno de los máximos exponentes del regional mexicano y de los corridos tumbados con su gira Sad Boyz Mania Tour 2024.
Como parte de la promoción de su álbum $ad BOYZ 4 LIFE II, Junior H estará presentándose por varias ciudades de México y Estados Unidos con éxitos como ‘Rockstar’, ‘Y LLORO’, ‘El Azul’ y ‘LADY GAGA’.
A continuación te presentamos los próximos conciertos de Antonio Herrera, nombre real de Junior H, quien a sus 23 años de edad acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.
¿Cuáles son las fechas de los conciertos del Sad Boyz Mania Tour 2024 de Junior H?
El Sad Boyz Mania Tour arrancó este 2024 con una exitosa presentación de Junior H en el Vive Latino donde fue uno de los actos nacionales más aplaudidos en la jornada del 17 de marzo.
Posteriormente retomó actividades en Arandas, Jalisco; Phoenix, Arizona; Aguascalientes, Aguascalientes; y Hermosillo, Sonora.
Hoy sábado 18 de marzo Junior H se presenta en la ciudad de Querétaro, Querétaro; en tanto que sus próximos destinos son:
- 9 de mayo: Metepec, Estado de México
- 24 de mayo: Torreón, Coahuila
- 25 de mayo: Monterrey, Nuevo León
- 1 de junio: California
- 14 de junio: Puebla
- 15 de junio: Oaxaca
- 21 de junio: Ciudad Juárez, Chihuahua
- 22 de junio: Chihuahua
- 27 de junio: El Salvador
- 28 de junio: Costa Rica
- 19 de junio: Guatemala
- 22 de julio: Durango
Sad Boyz Mania Tour en Estados Unidos
Adicional a las fechas anunciadas en un primer momento, Junior H llevará su gira a Estados Unidos en el verano con estas presentaciones:
- 23 de agosto: Houston, Texas
- 24 de agosto: Hidalgo, Texas
- 6 de septiembre: Fresno, California
- 13 de septiembre: Atlanta, Georgia
- 20 de septiembre: Tulsa, Oklahoma
- 21 de septiembre: Dallas, Texas
- 4 de octubre: Portland, Oregon
- 5 de octubre: Kent, Washington
- 10 de octubre: Los Ángeles, California
- 11 de octubre: Los Ángeles, California
- 12 de octubre: Las Vegas, Nevada