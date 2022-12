La muerte de Zamorita a los 94 años de edad, hizo recordar que 7 años atrás se divorció de su esposa y madre de sus dos hijos por violencia física y psicológica.

Ayer 30 de noviembre que se dio a conocer la muerte de Zamorita, tras 10 años de mantenerse alejado de las cámaras; su hijo reveló qué pasó con el divorcio de sus padres.

En 2015 cuando se dieron a conocer los motivos del divorcio, llamó la atención que Zamorita hubiese vivido violencia por su esposa, quien aseguran “era muchos años más joven”.

Zamorita murió a los 94 años de edad, pero fue a sus 87 años que decidió cambiar el rumbo de su vida y divorciarse de su entonces esposa Marta Catalina Rendón Rojo.

Fue en 2015 que se supo que Zamorita solicitó su divorcio por violencia física y psicológica, esto debido a una fuerte discusión que la pareja tuvo estando en casa.

La noticia del divorcio de Zamorita fue escandalosa y no porque fueran una pareja pública, sino por los motivos que llevaron al actor a querer romper toda relación con Marta.

Pues la esposa de Zamorita comenzó a realizar una búsqueda del actor señalándolo como desaparecido, esto debido a que él se fue de su casa tras la discusión que tuvieron.

Sin embargo, el actor no estaba desaparecido, sino alejado de Marta y en casa de su hijo Jorge Rolando Zamora.

Cuando la demanda del actor se metió, el matrimonio tenía 30 años como pareja.

Aquella noticia del 2015, en donde Zamorita anunció su divorcio por violencia física y psicológica, no tuvo un desenlace con la prensa hasta hace unas horas.

Debido a la entrevista que su hijo dio sobre la muerte de Zamorita, quedó esclarecido que el divorcio por violencia física y psicológica sí procedió.

Sin embargo, llamó la atención que Rolando Zamora contara que pese a que el divorcio de sus padres fue hace 7 años, su mamá tenía 7 años más sin hablarle a su hijo.

“Hace 14 años nunca me buscó, entonces ahorita no tendría por qué”.

Esto debido a que el reportero de Sale el Sol, le cuestionó sobre el interés de su mamá a la muerte de Zamorita, buscando algún tipo de herencia.

Pero ante ello, Rolando Zamora dejó en claro que su papá dejó sus bienes escritos desde hace años y al no estar casado con él, ella no tendría nada que reclamar.

“No puede pelear herencia, mi papá hizo su testamento y ella no aparece en nada”.

Asimismo, contó que tras el divorcio Marta no volvió a buscar beneficios de su matrimonio con Zamorita, “a mí sí me metió algunas demandas, pero ninguna procedió”.

“Mi mamá seguía, más que con mi papá conmigo, con broncas, todavía me demandó dos veces más, cosas que no progresaron ni mucho menos. No tengo ninguna relación con ella”.

Jorge Rolando Zamora, hijo de Zamorita.