Yuridia rechazó trabajar con cantante que a principios de su carrera la discriminó

Así es, Yuridia se sinceró con sus seguidores, a quienes le confesó que rechazó trabajar con cantante que a principios de su carrera la discriminó.

Verás, mediante un juego de preguntas y respuestas que Yuridia organizó en sus historias de Instagram, a petición de un fan, la cantante contó aquel chismecito.

La emergida de La Academia recordó que al principio de su carrera fue invitada a un festival de radio donde descubrió que había una cantante que la odiaba y detestaba.

Esta cantante, cuya identidad prefirió mantener en anonimato, habría saludado a todas las personas que se encontraban en un camerino del Auditorio Nacional, donde se llevó a cabo el festival.

Aunque esta persona saludó a todos, incluidos los miembros de Sony, decidió ignorar a Yuridia aún cuando había presentes productores, directivos y gente muy importante.

“Llega a mí y me brinca, me hace una jetota. Todo mundo se queda bien incómodo, así como ‘güey...por qué no la saludó’ y yo así de ‘ya me quiero ir a mi casa’”, recuerda Yuridia.

Yuridia (Agencia México)

La vida da muchas vueltas; Yuridia rechaza a cantante

Tiempo después, ahora que la intérprete cuenta con una trayectoria artística y que es una de las voces más queridas y respetadas dentro de la industria musical, Yuridia rechazó a la cantante.

Así es, la vida da muchas vueltas y ahora que Yuridia se enteró que esa cantante estaba interesada en realizar un dueto musical con ella, le dijo que ‘no’.

“Ahora pidió hacer un dueto conmigo y yo dije: ‘no’. ¿Por qué güey?”, señaló y aseguró que fueron varios los desplantes que le hizo esa cantante y que su decisión no fue porque sí.

Al respecto, sus fans están intentando adivinar qué cantante es la persona que discriminó a Yuridia a principios de la carrera de ésta.

Algunos aseguran que se trata de Natalia Jiménez, quien se inició en la música como vocalista del grupo musical copero “La quinta estación”.

No obstante, hasta el momento Yuridia no ha confirmado ni desmentido tener roces con Natalia Jiménez.