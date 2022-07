Yuridia desmiente crisis matrimonial con Matías Aranda: “Van a estar inventando mamadas hasta que le atinen”, señaló la cantante de 35 años de edad ante nuevos rumores sobre una separación.

Una vez más Yuridia se encuentra en medio de la polémica luego de que la revista TV Notas publicó que la cantante habría tenido problemas con su esposo Matías Aranda de 25 años de edad por culpa de su expareja Mario Domm.

No es la primera vez que la pareja se enfrenta a rumores de una posible separación, pues incluso se ha señalado que los problemas con el alcohol de Yuridia han provocado crisis en su matrimonio.

Yuridia sorprendió a sus seguidores al anunciar que participaría en La Voz México 2022, sus seguidores han disfrutado de su presencia en el programa.

Sin embargo Yuridia volvió a estar en el ojo del huracán luego de que la revista TVNotas publicará que está enfrentando una crisis en su matrimonio.

Cabe recordar que en el pasado Matías Aranda reconoció para ‘Ventaneando’ que en su matrimonio con Yuridia ha tenido problemas, pero como cualquier pareja los tiene.

Tras la controversia generada, fue la misma Yuridia quien decidió romper el silencio y desmintió que tenga problemas con su esposo Matías Aranda.

A través de sus Instagram Stories, Yuridia compartió que se encuentra tomando unos días libres en Argentina.

Mostrando que se encuentra muy feliz disfrutando de la nieve, Yuridia se mostró junto a Matías Aranda y le cuestionó si no la había dejado por alcohólica y de inmediato comenzó a reír.

Matías Aranda recordó otro de los rumores al señalar que también era violenta.

Pese a que lo había tomado con humor, Yuridia se mostró harta de estos rumores y señaló que solo se encuentra inventando “mamadas”.

Yuridia destacó que constantemente se encuentran sacando rumores sobre su matrimonio hasta que llegue un momento que le atinen.

“Todo bien, pero ¿qué no me habías dejado por alcohólica? (risas), wey, ya wey van a estar inventando mamadas hasta que le atinen, no es justo eso, no es justo”

Yuridia