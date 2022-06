La cantante mexicana Yuridia, fue señalada de ‘diva’, por el intérprete de banda Edén Muñoz, quien colaboró con ella en su más reciente trabajo discográfico.

Recordemos que Edén Muñoz de 31 años, vocalista de Calibre 50, se ha abierto paso en su faceta como productor musical, razón por la que ha trabajado en los últimos días en el álbum que marcó el regreso de Yuridia a la industria en el 2020, tras una breve pausa, bajo el título ‘Él lo tiene todo’.

Fue en una entrevista para el programa ‘Radio Show’, donde compartió algunos de los pormenores de su experiencia trabajando con Yuridia, a quien tachó de “diva”, “exigente” y “medio especialita”.

Aunque el cantante se mostró agradecido de poder trabajar y conectar con la ex académica, también comentó que convivir en un ambiente laboral con ella, fue “un dolor de huevos”.

El también productor, precisó que Yuridia de 35 años es bastante exigente con su equipo, sin embargo, le habló por lo claro, pues era un secreto a voces lo difícil que es en el área laboral.

“Yo le dije: ‘güey para empezar yo no hago mariachi, nunca he producido mariachi, yo hago lo que hago y si ustedes tienen una percepción de eso chingona, pues qué chingón y les agradezco un montón’, pero yo ya sabía, o ya me habían dicho algunas personas lo complicado que era trabajar con ella, de que: ‘no, güey esa vieja es un dolor de hu*vos’”.

Edén Muñoz