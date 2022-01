Yuri hace conciencia sobre cuarta ola de Covid-19 (VIDEO)

La cantante mexicana Yuri, hizo conciencia sobre cuarta la ola de Covid-19 con un divertido video publicado en sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde Yuri compartió el clip sobre la variante ómicron y el aumento de contagios.

Para el corto audiovisual, Yuri optó por utilizar una botarga, en la que parece ser abrazada por el virus.

En el video de 33 segundos, Yuri gritó, representando una lucha contra el Covid-19.

“No coronavirus, pérate, no seas gacho, prometo que me voy a poner el tapabocas, prometo que me voy a poner la careta”, dijo Yuri en el clip.

Yuri (Instagram/oficialyuri)

“No, no me lleves, prometo que voy a respetar a la gente, que voy a obedecer lo que dicen. Ay no, por favor, hagan caso, quédense en casa”, agregó.

Asimismo, en la descripción del divertido IGTV, Yuri añadió un mensaje para concientizar a sus seguidores.

“El bicho regresó y con todo, cuidémonos”, escribió al pie de su video.

Famosos y fans reaccionan a video de concientización de Yuri sobre Covid-19

Tras la más reciente publicación de Yuri, donde busca concientizar sobre el Covid-19, sus seguidores no tardaron en pronunciarse al respecto.

Muchos aplaudieron el positivo mensaje de Yuri entre los comentarios y reconocieron que su método fue muy cómico.

Yuri (Instagram/oficialyuri)

“Muy bueno, Yuri”, “Debería hacerse masivo para crear más conciencia”, “Que buen mensaje”, “Está buenísimo, esa es la actitud”, escribieron sus fans.

Sin embargo, algunos usuarios también arremetieron en contra de Yuri y aseguraron que su video no fue de buen gusto.

“De muy mal gusto”, “Ya siéntese señora”, “Nunca se fue”, “Absurdo es hacer las cosas por miedo y no por conciencia, muy mal, Yuri”, escribieron sus ‘haters’.

Pese a ello, incluso algunos de sus compañeros y amigos del gremio, aplaudieron la acción de Yuri y expresaron su sentido del humor ante el contenido.

Chantal Andere, Ana Bárbara, Thalía, Andrea Legarreta y Rebeca de Alba, fueron solo algunas de las personalidades que comentaron el clip de Yuri.

“Te amo jajaja”, escribió Ana Bárbara; por su parte, Tatiana comentó: “Eres lo máximo, mana”.

Andrea Legarreta, Thalía, Chantal Andere y Rebeca de Alba, reconocieron el acto de concientización de Yuri, con emojis en los comentarios.