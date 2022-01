Yuri destrozada por la muerte de Diego Verdaguer: “No lo puedo creer”. Al borde del llanto la cantante aseguró que no se sentía bien.

La cantante fue abordada por diversos medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pero no pudo pronunciar palabra al ser cuestionada sobre la muerte de Diego Verdaguer.

En entrevista compartida por el programa Hoy, Yuri pidió a las personas no hacer cosas malas y dejar cosas positivas como Diego Verdaguer y su esposa Amanda Miguel.

El jueves 27 de enero se informó la lamentable muerte de Diego Verdaguer a los 70 años debido a complicaciones derivadas del Covid-19.

Varias celebridades se han pronunciado sobre la muerte de Diego Verdaguer, tal fue el caso de Yuri quien se mostró destrozada al ser cuestionada por la muerte del cantante.

En presencia de varios medios Yuri no pudo evitar romper en llanto pues señaló que estaba pasando un momento muy complicado.

“Chicos de verdad no me siento bien, discúlpenme me tiene muy mal esto, de veras, no lo puedo creer”

Yuri