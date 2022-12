¿Muere Yuri? Esto sabemos del estado de salud de la cantante tras confirmar que otra vez tiene Covid-19. Recordemos que en su primer contagio la famosa compartió que el coronavirus le dejó graves secuelas.

El nombre de Yuri se encuentra en tendencia luego de que a través de su cuenta de Twitter confirmó que nuevamente se había contagiado de Covid-19, por lo que tenía que posponer su concierto en Durango.

La preocupación por el estado de salud de la cantante de 58 años de edad ha aumentado, luego de que la cantante confirmó que su primer contagio le dejó graves secuelas.

En medio de versiones sobre su muerte, Yuri retomó sus redes sociales para desmentir esta noticia y hablar sobre cómo se encuentra tras contagiarse por segunda vez de Covid-19.

Tras varios rumores, Yuri confirmó en febrero del 2021 que su salud se había visto mermada luego de que se contagió de Covid-19, e incluso fue diagnosticada con disautonomía.

Yuri confesó que pasó momentos muy complicados luego de que tuvo problemas de caída de cabello, ataques de ansiedad y taquicardias. En entrevista para el programa Hoy, la cantante confesó que incluso llegó a pensar en su muerte pues quería detener su sufrimiento.

Tras enfrentar las secuelas de Covid-19, Yuri había retomado su gira de conciertos, pero ahora la cantante tuvo que poner nuevamente un freno a sus presentaciones.

A través de su cuenta de Twitter, Yuri confirmó que se había contagiado nuevamente de Covid-19.

Tras su anunció de su contagio de Covid-19, surgieron algunas versiones que señalaban que Yuri había muerto.

En medio de las especulaciones sobre su estado de salud, Yuri retomó su cuenta de Twitter para desmentir su muerte y aseguró que se encuentra viva.

En su mensaje, Yuri destacó que se encuentra con la nariz tapada y con ardor de garganta, pero afortunadamente se encontraba bien y ya bajo tratamiento.

Este 22 de diciembre, Yuri se iba a presentar en la explanada del Museo del Acertijo de La Laguna de Durango; sin embargo, su concierto fue pospuesto.

A través de un video, Yuri señaló que lamentablemente no se podía presentar ya que había dado positivo nuevamente a Covid-19.

Para calmar a sus seguidores, Yuri señaló que afortunadamente no ha tenido que ser internada, pero tiene un fuerte dolor de garganta.

“En esta ocasión me tocó el Covid-19, salí dos veces positiva para reiterar, a ver si me iba para allá, para cantarles y festejar el aniversario con ustedes, pero la enfermedad, el Covid-19 me tiene aquí en una cama, no estoy de hospital, gracias a Dios, pero si me tengo que cuidar”

Yuri