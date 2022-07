YosStop y su esposo, Gerardo González, se quedaron sin canales de YouTube. Así lo confirmó la influencer, quien luego de su paso por la cárcel, le ha dado un giro al contenido que comparte en redes sociales.

El cambio es parte de la reparación del daño que acordó YosStop con la defensa de Ainara Suárez, para que pudiera recuperar su libertad, tras haber sido acusada de pornografía infantil.

Ahora, YosStop ha dejado de hacer videos burlándose de situaciones y personas, para dar voz a mujeres encarceladas y para difundir información que combata la violencia de género.

Ante ello, los seguidores de YosStop se preguntan por qué su canal en YouTube JuStYosS ya no existe, lo mismo que el de su esposo, el también influencer Gerardo González.

YosStop recurrió a sus historias de Instagram para responder a las insistentes preguntas sobre el estatus de su canal:

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales. No, yo no fui, YouTube de repente los borró sin justificación y sin ninguna razón y también el de Gerardo y no sabemos por qué; aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”

YosStop