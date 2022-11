A través de su cuenta oficial en Instagram, la influencer de 32 años de edad, YosStop reveló que sigue sufriendo con la maternidad.

Y es que, aunque su hija Amyra no tiene más de dos semanas de vida, a YosStop ya hasta se le subió la presión.

Actualmente la influencer dijo estar tomando medicamento y, a pesar de todo, disfrutar de los momentos con su primera hija.

En las historias de su cuenta en Instagram, YosStop habló sobre la maternidad que desempeña desde el día 28 de octubre del 2022.

Y aunque YosStop mencionó que tener a su hija tiene aspectos “padres”, aseguró nunca creyó que se volvería la esclava de una bebé para la cual estaría completamente disponible.

“Nunca me imaginé así, siendo esclava de una bebé y mis chichis a su disposición, es algo muy extraño pero entiendo que tiene sus partes padres.”

Pues YosStop señaló que recientemente ha pasado malas noches debido a que su hija es insaciable, hasta el punto de afectarla físicamente.

De acuerdo con la influencer, su hija comió durante cuatro horas por la noche del día martes 1 de noviembre.

Lo cual le causó un gran dolor en las “chichis”, como ha contado en otros momentos.

“Para no hacerles el cuento largo, fueron casi cuatro horas de tenerla ahí pegada y pues me dolía a un nivel que decía ya no puedo.”

YosStop