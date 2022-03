La creadora de contenido mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se disculpó y aseguró que ha evolucionado: “He sido muy inmadura”, dijo.

Sin duda, la cárcel hizo a YosStop reflexionar, pues la influencer se ha disculpado en diferentes ocasiones por lo ocurrido con Ainara Suárez.

Asimismo, en las últimas entrevistas que ha otorgado, YosStop ha compartido que permanecer en Santa Martha Acatitla, la ha hecho conectarse con su espiritualidad.

YosStop se disculpa por “palabras mal empleadas”

YosStop utilizó su cuenta oficial en Instagram para pedir perdón a quienes ha lastimado con su contenido, a través de un clip.

La influencer aclaró que publicó dicho video por convicción propia, pues anteriormente se dijo, que su disculpa a Ainara Suárez fue obligada.

“Hay mucha desinformación de lo que ustedes creen que estoy obligada a hacer; de hecho todos los videos que hago, son videos que quiero compartir” YosStop

“El punto de este video es decirles unas palabras que vienen desde mi corazón y con toda la plena consciencia”, agregó YosStop.

Posteriormente, se dispuso a pedir perdón a quienes ha llegado a herir con sus comentarios.

“Quiero pedir una disculpa a todas las personas que he llegado a ofender; queriendo o sin querer, consciente o inconscientemente”, señaló.

Se dirigió a todo aquel que ha sufrido “algún tipo de conflicto o malestar, algún daño o alguna emoción negativa”, gracias a sus videos en YouTube.

Declaró que su cometido nunca ha sido hacer sentir mal a nadie.

“Quiero que sepan que genuinamente, mi intención nunca ha sido mala. Sí he sido muy inmadura y lamentablemente o afortunadamente, he plasmado mi evolución a través de los videos que llevo haciendo durante estos 10 años”. YosStop

Señaló que “hay muchos videos que estuvieron fuera de lugar”, mismos que ha eliminado, sin embargo, algunos otros permanecen en la plataforma.

“Sigo diciendo cosas que ya no pienso igual, pero no los quito porque de alguna manera es parte de mi crecimiento y de mi evolución”, expuso YosStop.

Aseguró que “de eso se trata; de evolucionar, de cambiar”.

“Yo he evolucionado poco a poco, no de la noche a la mañana”. YosStop

Posteriormente, afirmó que ha cometido errores, pero no son aquellos que el público cree.

“La he cagado muchas veces; dentro y fuera de los videos. La he cagado, pero no por lo que muchos creen, ni por lo que dijeron e inventaron los medios de mí”, dijo.

Aseveró que su peor error “ha sido emitir juicios duros hacia personas y hacia sus acciones”.

YosStop compartió que es difícil tener la certeza de cómo es realmente alguien y muchas veces es juzgada por su contenido.

“Es imposible saber cómo realmente es una persona o por lo que está pasando, con tan solo unos fragmentos de video”. YosStop

Sobre los cambios que hará en sus clips de YouTube, dijo: “Con mi contenido lo que principalmente va a cambiar, es la forma, no la esencia”.

Dejó saber que siempre ha buscado dejar una enseñanza en todo lo que comparte en redes sociales.

“La realidad es que siempre he querido sacar un mensaje de lo que hablo; una reflexión, una moraleja” YosStop

Pese a ello, muchas veces ha fracasado en su objetivo, sin embargo, algunas otras ha dejado huella positiva en sus seguidores.

“He recibido mensajes de muchas personas que me han platicado cómo les he ayudado y eso me motiva”. YosStop

Señaló que sólo tuvo un error: “Yo tomo mi responsabilidad en lo único que me toca, que fueron mis palabras mal empleadas”.

“Vamos a darle para adelante; se vienen cosas nuevas; nuevo contenido, nuevos proyectos, libros, podcast”, agregó YosStop para concluir.