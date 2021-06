Maribel Guardia se dijo en contra de las acciones que realizaron algunos de sus colegas del medio artístico durante las elecciones en México.

Y es que esta semana diversos actores, conductores e influencers fueron señalados de recibir dinero por hacer proselitismo y romper la veda electoral.

Tras darse a conocer que varios actores, conductores e influencers hicieron proselitismo por el Partido Verde durante la veda electoral, Maribel Guardia aseguró que ella no aceptaría una propuesta de este tipo.

Asimismo, Maribel Guardia aseguró que estas acciones van en contra de la ley y ella espera que estos asuntos de importancia se lleven a cabo de manera justa.

“No lo haría porque sé perfectamente que no se puede, y que hay que respetar las leyes para que justamente sea todo parejo, o todos coludos o todos rabones, no, definitivamente no”

De la misma manera, Maribel Guardia destacó que, contrario a muchos de sus compañeros, ella no tiene interés en participar en la política

“Por ningún motivo me metería a la política, creo que me muero de hambre de política”

Sin embargo, aclaró que esta si es de su agrado e intenta mantenerse informada contantemente a través de los medios de comunicación.

Por último, Maribel Guardia aprovechó para desmentir el rumor que dice que es ella quien controla las finanzas de su hijo Julián Figueroa.

“No, yo no controlo las finanzas de ellos, yo trato con ellos de toda la vida de no meterme porque creo que no hay nada peor que una suegra metiche”.

Maribel Guardia