YosStop recibe la visita de una de sus hermanas ¿Fue Ginny Hoffman? La youtuber confesó el emotivo momento que vivió al poder compartir tiempo con su ser querido.

En una nueva reflexión Yosseline Hoffman reveló que el amor de su familia y seguidores le ayudan a ver la luz detrás de la oscuridad y destaca que son sus seres queridos quienes la ayudan a encontrar el sentido de estar en la cárcel.

YosStop aprovecho su mensaje para hablar del amor que ha recibido y el poder que tiene en la vida de las personas. Además aseguró que gracias a él sabe que las cosas van a estar mejor.

Gerardo González compartió una nueva reflexión que escribió YosStop desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla. En su mensaje la youtuber habló sobre la importancia del amor.

YosStop recordó que el pasado jueves 11 de noviembre fue un día mágico, ya que no solo se unió en oración con sus seres queridos, sino que además la visitó una de sus hermanas.

En su mensaje YosStop no quiso revelar si se trato de Ginny Hofman la hermana que la visitó en la cárcel a cuatro meses de que la detuvieron por el delito de pornografía infantil.

“Hoy fue un día mágico, un día que agradezco, fue el 11/11, nos unimos en oración mis seres queridos y yo, y además tuve la visita de una de mis hermanas, la que me cuidaba de chiquita, no la conocen, pero poder expresarle mis sentimientos con un regalo y una carta me hizo sentir muy bien”

YosStop