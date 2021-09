A pesar de estar en prisión, las redes sociales de YosStop, han permanecido activas, especialmente su cuenta de Instagram.

Esto gracias a la pareja de YosStop, Gerardo González, quien se encarga de compartir con los fans de su novia todo lo que ella realiza desde la cárcel.

En esta ocasión de trata de una emotiva carta acerca de Steewy, Sookie y Teodoro , los perritos de la youtuber.

Yoseline Hoffman y Gerardo González (@justyoss/Instagram)

Gerardo Gonzáles: “Los ‘ñeñes’ extrañan a su mamá humana”

Durante este 10 de septiembre Gerardo González, quien firma las publicaciones que el realiza como “G.G”, publicó una carta que YosStop hizo recientemente.

En ella, Yoseline Hoffman inicia explicando que lo más difícil de estar en la cárcel es no poder estar con sus seres queridos, lo que incluye a su familia y por supuesto a sus perritos, a quienes se refiere como sus “perrijos”.

“Eso incluye a mis ñeñes hermosos, a mis perrijos, de los cuales siempre he sido responsable y han recibido mi amor y protección, así como yo he recibido su amor incondicional” Carta de Yoseline Hoffman

Luego de eso, YosStop asegura que, a pesar de no poder ver a sus mascotas, ha pensado en ellas todos los días.

“Se que ellos no pueden entender lo que está pasando, no pueden ver y mucho menos escucharme, sería maravilloso tener aunque sea eso de ellos. No los puedo ver pero los recuerdo todos los días” Carta de Yoseline Hoffman

Yoseline Hoffman le regala una bufanda a Teodoro

Posteriormente, se puede leer en la carta que no puede hacerles grandes regalos desde la cárcel.

No obstante, le preparó una bufanda a Teodoro, su perro de raza whippet, para que no le de frío en su cuello.

“¿Qué otra cosa les puedo regalar desde este lugar? Solo se me ocurrió esta bufanda para el whippet, cuelludo; para que mi casi jirafa hermosa no tenga frio y me pueda sentir” Carta de Yoseline Hoffman

En la publicación de Instagram se puede ver una imagen de Teodoro luciendo su bufanda de color rojo.

“Me duele en los más profundo de mi alma este tiempo que me han arrebatado sin ellos” Carta de Yoseline Hoffman

Publicación de Instagram de YosStop (@justyoss/Instagram)

YosStop espera que su experiencia sirva para que más personas valoren su tiempo

Finalmente, la youtuber se mostró un poco emotiva, pues señala que espera su experiencia pueda servir para que más personas aprendan a valorar su tiempo, así como aquello en lo que lo invierten.

“Ojalá esta experiencia que estoy viviendo les llegue a más personas, que valoren su tiempo, en qué lo invierten o en quienes lo invierten ¿Valió tu tiempo?” Carta de Yoseline Hoffman

Asimismo, YosStop indicó que la vida en ocasiones no es justa, pero “todo lo que pasa es por algo”.

“Alguien que quieres puede morir, desaparecer o privarlo de su libertad. ¿Por qué? porque así es la vida, la vida no es justa muchas veces pero todo lo que pasa es por algo” Carta de Yoseline Hoffman

Teodoro, mascota de Yoseline Hoffman (@justyoss/Instagram)

Finalmente, Yoseline Hoffman motivó a sus seguidores para que valoren a las personas que aman, y no duden en pasar tiempo de calidad con ellos.

“El tiempo no para, el tiempo no perdona y mucho menos regresa. Tú que puedes aprovecha el momento” Carta de Yoseline Hoffman