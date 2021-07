‘YosStop’ enseñaría yoga a otras presas de Santa Martha Acatitla

La youtuber ‘YosStop’ ya busca ayudar a otras presas de Santa Martha Acatitla, el penal donde se encuentra detenida.

De acuerdo con la activista y fundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, ‘YosStop’ podría ser maestra de yoga para otras presas.

“Ella es maestra de yoga, entonces pudiese sin duda y nosotros podemos darle una certificación. Ella me externó ese interés” Saskia Niño de Rivera, activista.

Así se lo habría externado la propia ‘YosStop’, pues la youtuber ya se dio cuenta de que hay muchas áreas de oportunidad dentro de Santa Martha Acatitla.

Con esto, ‘YosStop’ no sólo ayudaría a otras presas de Santa Martha Acatitla, sino que además comprobaría a los jueces que sí estuvo haciendo labores .

“Es una mujer que nunca se imaginó estar en prisión, no ha llevado una vida delictiva activa” Saskia Niño de Rivera, activista.

¿Cómo vive YosStop en Santa Martha Acatitla?

Saskia Niño de Rivera, activista y fundadora de la organización Reinserta, habló de cómo vive la youtuber ‘YosStop’ en Santa Martha Acatitla.

Luego de ser detenida por el delito de pornografía infantil, ‘YosStop’ fue puesta en un área restringida para personas que aún están en proceso .

“Está en una celda sola, separada, no porque tenga algún tipo de privilegio, sino porque es la capacidad que tiene en este momento el penal” Saskia Niño de Rivera, activista

Se trata de una celda ubicada en la zona para personas involucradas en casos mediáticos o que generan mucha presión, como es el caso de ‘YosStop’.

Allí, ‘YosStop’ hace yoga dentro de su celda , además de que tiene actividad física y no suele ver a las mismas presas.

“Ella tiene derecho a salir con un beneficio de preliberación si demuestra buena conducta, si demuestra que está cumpliendo con su proceso de reinserción” Saskia Niño de Rivera, activista.

Esto, porque las que ubican en el mismo pasillo no son necesariamente constantes. Así que no, ‘YosStop’ no convive con otras presas famosas.

Por último, Saskia Niño de Rivera también informó que, en caso de que ‘YosStop’ sea declarada culpable, podría salir libre anticipadamente si demuestra buena conducta.