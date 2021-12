YosStop asegura que ya no hará críticas destructivas en sus videos

La youtuber YosStop aseguró que ya no hará críticas destructivas en sus videos y reveló el contenido que compartirá ahora en su canal.

Fue a través de un clip en su cuenta de YouTube donde YosStop habló del giro que darían sus videos.

Recordemos que el canal de la influencer ‘JuStYoss’ era principalmente de críticas poco constructivas, ahora YosStop se abocará a contenido constructivo.

“El canal de JustYosS va a cambiar, de perspectiva, ya no va a haber críticas destructivas, todo va ser constructivo, todo lo que sume, todo lo que aporte, todo lo que ayude” YosStop

YosStop (JustYoss / YouTube)

¿Qué contenido compartirá YosStop?

YosStop dejó saber que ahora publicará en su canal, videos positivos y en cuanto a su vida personal, reanudará sus estudios.

“Voy a retomar algunos proyectos como mis estudios de Psicología que se vieron obviamente interrumpidos”, contó YosStop.

Asimismo, dejó saber que continuaría con un proyecto junto a su pareja, que iniciaron tiempo antes de que fuera privada de su libertad, “Vamos a continuar con el podcast ‘Somos dos’ donde salimos Gerardo y yo hablando de diferentes temas”, relató.

“También ya no tardo en presentarles la marca de mi ropa deportiva casual, que ya les había contado en algún momento”, agregó YosStop.

YosStop expuso que subirá contenido de yoga, “porque el yoga para mí fue algo esencial en este tiempo de mi vida, me ayudó a sobrevivir y lo quiero compartir”, dijo.

“También vienen proyectos nuevos, muchos proyectos nuevos, empezando por el de ‘Una mujer en la cárcel, donde quiero ayudar a mujeres en la cárcel a amplificar su voz en el mundo, no solo de México”, continuó.

Uno de los requisitos, para continuar su sentencia en libertad, es tomar cursos de sensibilización y de colectivos feministas, de los que también subirá contenido.

Antes de comenzar a trabajar YosStop planea tomar unas vacaciones: “Necesito un brake, por supuesto que seguiré subiendo contenido a mis redes, algunas historias, pero primero necesito descansar”, explicó.

“Estar con mis seres queridos, con mis perritos, disfrutar de mi libertad, ver por mi salud física y trabajar mucho en mi salud mental también y valorar todo lo que daba por sentado”, agregó.

YosStop se disculpa con Ainara (JuStYosS / YouTube)

Aprovechó también para agradecer a su público por las muestras de apoyo: “Los amo muchísimo a todos los que me estuvieron apoyando, Gerardo me leía sus comentarios, me leía las cartas que me llegaron, me alcanzó a leer muchísimas cosas que me llenaban de amor y de fuerza que necesitaba, ese apoyo les juro que me sirvió muchísimo”.

“Se vienen cosas chingonas, lo sé, lo siento, le agradezco a Dios, al universo, a ustedes que me apoyaron; uno de los grandes aprendizajes de esto es la fuerza del amor, y no tengo nada más que dárselos, es recíproco, así que gracias, nos estamos viendo en las redes sociales”, dijo YosStop para concluir.