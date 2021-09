YosStop asegura que las cartas de sus seguidores son una caricia a su alma ahora que está en la cárcel

A casi tres meses de estar detenida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, mandó un mensaje a todos sus seguidores.

En Instagram, YosStop agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido después de que fue acusada por el delito de distribución de pornografía infantil.

Gerardo González , novio de YosStop, ha sido el encargado de compartir varios mensajes de la influencer en su cuenta de Instagram.

En su última publicación YosStop agradeció todos los mensajes que ha recibido de sus seguidores. Desde la cárcel la influencer aseguró que se encuentra cercana a sus fanáticos.

De acuerdo con Gerardo González cada que tiene una oportunidad le lee una o dos cartas a YosStop, de esta manera ella puede estar cerca de sus seguidores.

En el mensaje YosStop destacó que lamentablemente no ha podido leer las cartas físicamente, pero han sido de gran ayuda ahora que se encuentra en la cárcel.

“Me han podido leer algunas cartas que me han mandado, pero me encantaría poder leerlas TODAS en físico una y otra vez, lamentablemente no puedo por ahora (les prometo que lo haré). Sin embargo, quiero decirles que sus palabras me hacen tanto bien, tanto que no se imaginan”

YosStop señaló que ha podido entender que aunque no conozca a sus seguidores, mantienen una relación constante.

“En una de las cartas me dijeron: ‘Gracias a ti conocí que se podía amar a alguien a través de una pantalla’… ¡WOW! de verdad no les puedo explicar lo que sentí, en ese momento me cayó un ‘20′ porque a pesar de que no me conozcan en persona o no hayamos tenido un contacto directo, ustedes han valorado y aceptado con cariño una parte de mí, de mi esencia”

YosStop