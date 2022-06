Yordi Rosado lamentó que su entrevista de marzo pasado haya lastimado a Luis De Llano y a Sasha Sökol, al evidenciar el caso de pederastia que presuntamente cometió el productor musical contra la cantante.

Luego de la entrevista que Luis de Llano le dio a Yordi Rosado para su canal de YouTube, Sasha Sokol emitió un comunicado en el que acusó al productor de haber abusado de ella cuando era menor de edad y la hizo su novia:

Semanas después, Luis de Llano emitió un comunicado en el que negó haber cometido algún delito contra Sasha Sökol, ella le respondió advirtiéndole: “nos vemos en tribunales”.

A tres meses de distancia, Yordi Rosado habló con reporteros de todo lo que detonó su entrevista y lamentó los hechos subsiguientes:

“Siempre es triste ver que una situación o una entrevista se salga, pues no salgan las cosas como uno quiere, que alguna o varias personas salgan lastimadas en una entrevista, no, claro que no te da gusto, cada persona que siento es porque la admiro en muchísimos aspectos de su vida y de su trabajo, profesionalmente, pero evidentemente no puedo controlar ni sé 100 por ciento lo que haya pasado en la vida de cada quien”

Yordi Rosado