Yolanda Andrade, la conductora de ‘Monjoe’, reapareció tras revelar que sufrió una fuerte crisis de salud. Por ahora solo tiene claro que necesita tiempo para su recuperación.

Aunque hoy -5 de mayo- Yolanda Andrade -de 51 años de edad- dijo que se presentaría a la XEW a grabar su programa, ya descartó que esto vaya a suceder.

Quebrada, Yolanda Andrade compartió estar cansada y consciente que debe tomar decisiones, pues cree que en ese momento deberá priorizarse a ella misma.

Asimismo, compartió cuál es el diagnóstico médico que hasta el momento le han dado.

Tras días de que la salud de Yolanda Andrade se especulara, tuvo un encuentro con la prensa, donde aclaró que “no es un tumor” lo que tiene.

Fue apenas hace unos días que Yolanda Andrade compartió estar en una crisis de salud, donde vomitaba y defecaba sangre, lo que encendió alertas.

Ante la especulación de que pudiera ser un tumor, la conductora ya descartó que la última noticia médica que le dieron es que no es eso.

Sin embargo, en medio del llanto y visiblemente afectada por las situación que pasa, Yolanda Andrade dijo estar cansada y agotada de todo.

Asimismo, contó que aún falta bastante camino por recorrer, porque aunque le han hecho estudios médicos, aún no se llega al motivo de la crisis que tuvo.

Yolanda Andrade compartió que sumado a lo que le pasa, tiene 7 años batallando con su ojo izquierdo, por motivo de un aneurisma.

La conductora contó que le hicieron estudios para ver qué es lo que pasa con su ojo y lo enseñó, mostrando que visiblemente no se ve bien.

Asimismo, compartió que “lo del ojo”, es parte del aneurisma que tiene.

Un aneurisma intracraneal, como el que tiene Yolanda Andrade, puede tener como consecuencia “filtrar o romperse y provocar sangrado mortal”.

Por otra parte, Yolanda Andrade dijo saber que tiene privilegio al poder acceder a un hospital privado, “hay gente que se tiene que formar y esperar. Me siento agradecida”.

Hasta ayer -4 de mayo- Yolanda Andrade, sintiéndose mejor, dijo que había tomado la decisión de asistir a grabar este 5 de mayo, pero la situación ya cambió.

La conductora fue captada a la llegada de la XEW, pues dijo que estaba dispuesta a grabar el programa que tiene con Montserrat Oliver de 57 años, sin embargo, ya cambió de opinión.

“Ayer estaba bien, venía a grabar, pero no dormí bien y no me siento bien. Estoy cansada”.

Yolanda Andrade, conductora.