A dos semanas de haber sido expulsada, a Laura Bozzo le camina la ardilla y ya sabe por qué la expulsaron de La Casa de los Famosos, donde dice no entró por dinero.

Ahora que Laura Bozzo, de 69 años de edad, se está dando cuenta que su actitud en el reality de Telemundo, le restó seguidores, insiste que nunca entró al juego para ganar los 200 mil dólares (poco más de 4 millones de pesos).

Incluso dice saber por qué no llegó a la gran final de La Casa de los Famosos, la cual se llevará a cabo hoy 8 de agosto a las 19 horas por Telemundo.

Laura Bozzo eliminada de La casa de los famosos (@telemundo / Instagram)

“Mi error en @lacasadelosfamosos fue no tener estrategia, no jugué, solo fui quien era con lo bueno y lo malo, pueden quererme por eso o odiarme por la misma razón”, cita en su cuenta de Instagram.

Acompañando su publicación con una fotografía de sí misma en traje de baño, Laura Bozzo explica que el único motivo por el que aceptó ingresar a la famosa casa fue porque tenía “una deuda con su público”.

Y es que la ‘señorita Laura’ deseaba que su público conociera todo de ella por lo que no se arrepiente de nada ni si quiera de las groserías a Ivonne Montero.

“¿Si me arrepiento? No, no vale más el cariño de mi público que todo el dinero del mundo. Besos a los jóvenes, gracias, y sí, soy la tía loca y me vale lo que opinen”, concluye la famosa.

Laura Bozzo no se arrepiente de su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos (@laurabozzo_of / Instagram)

Mandan a terapia a Laura Bozzo

Aunque a Laura Bozzo algunos de sus fans le aplauden su autenticidad, otros más le piden acudir a terapia luego de ver su verdadero yo.

“Lo que conocimos fue de terror, qué decepción, a los 70 necesitas terapia y de la buena”, “Una persona a esa edad que no mida sus palabras… que pasó por la vida sin aprender, pues le tocará volver a errar”,

“Yo no odio a esta señora, a mí me decepcionó porque la admiraba, me parece que tiene problemas y fuertes, me da lastima que a su edad no haya trabajado en ella”, “Solo conocí a una Laura bien bipolar”, se lee entre comentarios.