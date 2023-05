Yolanda Andrade le dio sus archivos secretos a Jorgito Carbajal por si se muere, se tratan de documentos muy importantes que exhibirían a otras personas.

Luego de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada por un aneurisma, se reveló que tras ver que su vida estaba en riesgo, decidió entregar sus archivos secretos a un buen amigo.

En medio de las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade -de 51 años de edad- Jorgito Carbajal confirmó que tenía en su poder documentos comprometedores.

En su programa de Youtube “En Shock”, Jorgito Carbajal señaló que ya tiene autorización de Yolanda Andrade de revelar sus archivos secretos en caso de que a ella le pase algo.

Hace unas semanas, Yolanda Andrade alarmó a sus seguidores al confirmar que se encontraba hospitalizada luego de que sufrió una hemorragia.

Entre las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, surgieron algunos rumores que señalaban que la conductora había sido víctima de brujería.

Y por eso había estado tan cerca de la muerte.

Tras los rumores, se dio a conocer que Yolanda Andrade ya se había preparado y había entregado sus archivos secretos a un amigo.

Para que hiciera lo que quisiera en caso de que ella perdiera la vida.

Se reveló que Jorgito Carbajal tiene en su poder archivos de Yolanda Andrade que contienen información muy delicada y que exhibiría a otras personas.

En su programa de Youtube “En Shock”, Jorgito Carbajal confirmó que Yolanda Andrade le había entregado sus archivos secretos por si se muere.

Jorgito Carbajal recordó que en los últimos días se han dicho tantas cosas en torno a la salud de Yolanda Andrade, como que la querían callar por lo que sabía .

En su intervención, Jorgito Carbajal destacó que no sabía si eso era verdad, pero Yolanda Andrade le había entregado sus archivos secretos para protegerse.

“Después de esto que sucedió, hay que tener cuidado y tener la manera de protegerse. Después de esto tan fuerte, de verdad Yolanda pensó que ya no la libraba, me hizo llegar una serie de materiales de archivos, de mucha información, de muchas cosas muy interesantes”

Jorgito Carbajal puntualizó que Yolanda Andrade le entregó el material con el objetivo de que si algo le pasará, lo publicara.

“Si ella se iba de este mundo yo me encargará de publicarlas. Así que si algo le pasará a Yolanda aquí me tienen a mí”

Pero Jorgito Carbajal destacó que no es la única persona que posee este material, ya que se había entregado a una tercera persona por si a los dos les pasa algo.

Jorgito Carbajal destacó que estos archivos secretos contienen información tan delicada, que no revelarán el nombre de la tercera persona que los tiene para que su vida no corra peligro.

En entrevista con Angélica Palacios, Jorgito Carbajal reveló que con Yolanda Andrade tiene la intención de sacar un libro muy revelador.

“Entre todas las pláticas que hemos tenido, que incluso ya he tenido la oportunidad de platicar con su hermana y con su mamá, un día me dijo: ‘oye, hermana, ¿tú me harías un libro?’ Y yo le dije: ‘¿pero vas a contar todo?’ Y ella me dijo que claro”

Jorgito Carbajal