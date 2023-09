Yolanda Andrade -de 51 años de edad- no duerme tranquila desde el 19 de abril, día en el que fue hospitalizada de emergencia por una hemorragia.

Así como por presentar síntomas que indicaban la existencia de virus estomacal.

Tras realizarle una serie de estudios, médicos concluyeron que la salud de Yolanda Andrade se vio afectada por un aneurisma cerebral.

Sin embargo, debido a que su proceso de recuperación ha sido lento, la presentadora de televisión no descarta que le hayan hecho un trabajo de brujería porque la quieren ver muerta.

En declaraciones para Primer Impacto, Yolanda Andrade confesó que en el pasado pensó que moriría a causa de sus excesos.

“Cuando consumí y cuando todo creí que moriría de un pasón”, admite y Yolanda Andrade se dice sorprendida de ver que su salud se afectó en un cerrar de ojos.

Y en un momento en que todo en su vida estaba bien.

Incluso, recuerda que en algún momento en el que se sintió mal, entró a la regadera, se hizo bolita e imaginó que le cayó agua bendita: “Sentí paz”, señala.

Por ello, no descarta que alguien le haya hecho brujería para verla muerta, sobre todo porque varias personas se lo dijeron.

“Tuve episodios raros, me empezaron a decir tienes un trabajo, brujería, hechizos. No fui con el curandero para que me de el remedio o a las misas, en creer en Dios, en la Virgen de Guadalupe para dejar de pensar en eso”

Yolanda Andrade