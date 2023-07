No es ningún secreto. A Yaya Kosikova, de 36 años de edad, nunca le ha gustado la amistad que su esposa Montserrat Oliver tiene con Yolanda Andrade.

Sobre todo porque Montserrat Oliver, de 57 años de edad, en varias ocasiones, ha dejado claro que Yolanda Andrade, de 51 años de edad, es y será la persona más importante en su vida.

Por lo que ahora que Montserrat Oliver está al pendiente de Yolanda Andrade pues su salud es delicada, la modelo eslovaca habría puesto punto final a su matrimonio.

Yolanda Andrade (Especial )

Yaya Kosikova y Montserrat Oliver ya no viven juntas

En el programa televisivo de Inés Moreno, se informó que Montserrat Oliver y Yaya Kosikova ya no viven juntas, se han separado; no obstante, no está claro desde cuándo hay distanciamiento de por medio.

Incluso, el publirrelacionista Emilio Morales, de edad desconocida, asegura que una fuente cercana a Cristian Castro, de 48 años de edad, le aseguró que la pareja ya está hablando del divorcio.

“Yaya le dijo a Montserrat: ‘Ya no puedo, resuelve tu problema con Yolanda, pero no me está gustando esta forma’. Están analizando lo del divorcio, no es el momento; sin embargo, ya se tocó el tema”

Recordemos que la famosa pareja se casó en junio de 2020 por lo que su romance habría durado poco más de 3 años. Ella se conocieron en 2015.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova (@montserrat33)

Yolanda Andrade, la tercera en discordia entre Montserrat Oliver y Yaya Kosikova

No es la primera vez que se dice que el matrimonio de Montserrat Oliver está en riesgo debido a la cercana relación que ésta tiene con Yolanda Andrade.

Hace unos meses se dijo que el matrimonio atravesaba por una crisis, misma que se resolvió con un viaje Montserrat Oliver y Yaya Kosikova realizaron con motivo a las grabaciones del programa Reto 4 Elementos.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova (@yayakosikova / Instagram)

Aunque todo parecía ir bien, el aneurisma que mermó la salud de Yolanda Andrade complicó todo debido a que Montserrat Oliver ha estado al pendiente de su amiga y confidente, lo que causa los celos de la también fotógrafa eslovaca.

Hasta el momento el matrimonio no ha confirmado o desmentido esta información.