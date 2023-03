Yian López Semanat amenazó a Heidy Infante porque no le bastó con agredirla brutalmente en el escenario; ella ya le envió una respuesta.

Autoridades de la CDMX ya se encuentran investigando al cubano Yian López Semanat, quien golpeó y agredió sexualmente a la cantante Heidy Infante.

Esto, durante una presentación en la alcaldía Iztapalapa.

Heidy Infante no conoce a Yian López Semanat y acusa que patrulleros ni lo llevaron al MP

Heidy Infante no abusó de Yian López Semanat; “nunca le agarré la pompa”, se defiende

Heidy Infante ha mencionado en varios medios que no descansará hasta que su agresor sea detenido, pues policías capitalinos lo dejaron libre tras golpearla.

Ahora, el caso está tomando un rumbo más turbio, pues Yian López Semanat amenaza con demandar a Heidy Infante, a pesar de la evidencia en su contra.

La Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación contra Yian López Semanat y emitieron una alerta migratoria para que no abandone el país.

Ahora, el supuesto músico cubano dará una conferencia de prensa el jueves 9 de marzo, para hablar de la denuncia de Heidy Infante.

Y por si fuera poco, asegura que va demandar a Heidy Infante. Además de que, el día del ataque, Yian López Semanat amenazó de muerte a la cantante.

“En el momento que me estaba agarrando me dijo: ‘te voy a matar’ y cuando se lo estaban llevando me dijo: ‘de mí te vas acordar y donde te encuentre te voy a matar’.”

Heidy Infante